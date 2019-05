Vlajková loď série N víta svojho najnovšieho člena - Sériu HONOR 20

„V spoločnosti HONOR sa pri všetkom, čo robíme, riadime heslom: Vždy lepšie," uviedol George Zhao, prezident spoločnosti HONOR. „Renomovaná séria HONOR N víta najnovšieho člena rodiny, rad HONOR 20, a pozýva používateľov do súťaže „Zachyťte zázrak" s profesionálnym fotoaparátom a úžasným dynamickým holografickým dizajnom. Dizajn len potvrdzuje konkurenčnú výhodu, ktorá spočíva v majstrovských návrhoch a základnom prístupe značky HONOR ku hre so svetlom. Pozývame našich zákazníkov na celom svete, aby sa stali svedkami zázrakov série HONOR 20 na našich oficiálnych stránkach – HiHONOR.com."

Zázraky, ktoré umožňuje 48 MP fotoaparát Quad vlajkovej kvality s podporou umelej inteligencie

Vlajkový quad fotoaparát sa skladá z hlavného 48 MP fotoaparátu Sony IMX586 s pokročilým režimom Ultra Clarity s umelou inteligenciou a režimom AIS Super Night, ktorý umožňuje používateľom získať jasnejší obraz. Fotoaparát Quad je tiež vybavený 16-megapixelovým fotoaparátom so širokouhlým záberom, 8-megapixelovým teleobjektívom a 2 MP makro fotoaparátom, ktorý umožňuje používateľom nasnímať širšie a bližšie zábery pomocou optickej stabilizácie obrazu (OIS).

Séria HONOR 20 šokuje celé odvetvie inováciami režimu AIS Super Night a najväčšou clonou F1.4 [ii]. Tento režim funguje na základe technológie stabilizácie obrazu s podporou umelej inteligencie a vylepšeného algoritmu. Tento režim dokáže zabezpečiť veľmi jasné nočné zábery so zvýšeným jasom, nižším hlukom a lepším zachytávaním farieb. Vďaka tomu, že cez objektív prechádza viac svetla pomocou clony F1.4, môžu užívatelia zaznamenávať svoje magické momenty vo väčšom detaile aj v tmavom prostredí. Fotoaparáty s podporou umelej inteligencie spolu so špičkovými funkciami prispievajú ku skóre DxOMark 111[iii].

48 MP Quad fotoaparát umožňuje používateľom snímať extrémne jasné fotografie počas dňa, najmä s režimom AI Ultra Clarity. Duálny NPU a duálna čipová sada ISP 7nm Kirin 980 s umelou inteligenciou[iv] potom vyťažia tie najlepšie detaily z každej z týchto fotografií a vytvoria jednu „super 48 MP fotografiu" s kvalitou, ktorá prevyšuje bežné 48 MP snímky. Podrobnosti a farby sú upravené tak, aby zabezpečili zvýšenú živosť výsledného obrazu. Pomocou 16-megapixelového fotoaparátu so širokouhlým uhlom záberu môžu používatelia zachytiť viac s rozsiahlym pozorovacím uhlom 117°. Optická stabilizácia obrazu (OIS) podnieti malé gyro-snímače, aby rýchlo dostali kúsky skla objektívu do pohybu mimo nastavenia predtým, než sa obrázok prevedie do digitálneho formátu, čím sa vytvorí ostrejší obraz, aj keď sa ruky trochu trasú.

2 MP Makro objektív môže poskytnúť používateľom kreatívny náskok tým, že ponúkne nové perspektívy, ktoré by voľným okom nikdy nebolo vidieť. Umožňuje používateľom zachytiť neuveriteľné detaily až vo vzdialenosti 4 cm, čo je ideálne pre fotografov, ktorí majú radi snímky flóry a fauny. Okrem toho, možnosť priblíženia objektu pri 3-násobnom bezstratovom optickom priblížení, 5-násobnom hybridnom zoome a 30-násobnom digitálnom priblížení znamená, že používatelia môžu snímať drobné detaily s absolútnou diskrétnosťou - užitočná funkcia pre milovníkov prírody, ktorí chcú fotografovať jej jedinečnosť alebo pre pouličných fotografov, ktorí zobrazujú zhon mestského života.

Zázrak najnovšieho dynamického holografického dizajnu

Séria HONOR 20 predefinuje užívateľský zážitok tým, že sa stane prvým produktom v histórii značky HONOR, ktorý predstaví viacrozmernú dynamickú holografickú zadnú stranu telefónu. Náročný a majstrovsky navrhnutý dvojstupňový proces z dielne značky HONOR využíva prvú technológiu Triple 3D Mesh, ktorá sa skladá z hĺbkovej vrstvy pomocou nanotechnológií na gravírovanie miliónov miniatúrnych hranolov. Po skončení tohto komplikovaného procesu sa nanáša zakrivená 3D sklenená vrstva, farebná vrstva a hĺbková vrstva. Ako svetlo prechádza hranolmi v hĺbkovej vrstve, odráža sa a láme vo všetkých smeroch.

Telefóny rady HONOR 20 ponúkajú farebné odtiene Phantom Black, Phantom Blue, Midnight Black alebo Sapphire Blue. Farebná vrstva série HONOR 20 je kombinovaná so sklenenou a hĺbkovou vrstvou vo vákuovom prostredí pri presnej regulácii teploty a tlaku. Výsledkom je optický efekt naznačujúci hĺbku, ktorý robí z tejto rady veľmi výnimočnú sériu. Vzhľadom na zložitý proces spĺňa normy len 20 zadných krytov na každých 100 vyrobených.

Zázrak všestrannej používateľskej skúsenosti

Motto spoločnosti HONOR „Vždy lepšie" motivuje výrobcu k výkonu nad rámec textúry a farebného dizajnu dynamického holografického skleneného zadného krytu. Séria HONOR 20 sa môže pochváliť 6,26 palcovým All-view displejom s 91,7-percentným pomerom displeja k telu. Vďaka 4,5 mm fotoaparátu zabudovanému do displeja získajú zákazníci fascinujúci vizuálny zážitok bez kompromisov v estetike.

Snímač odtlačkov prstov na pravej strane hliníkového rámu bol umiestnený tak, aby dopĺňal prirodzené umiestnenie prstov pri zdvíhaní telefónu. Asymetrické umiestnenie štyroch objektívov v tvare písmena „L" umožnilo vložiť do telefónu batériu s výkonom 4 000 mAh[v], ktorá podporuje celodenné nepretržité používanie[vi]. Séria HONOR 20 bola vyvinutá pomocou grafénovej technológie chladiacej vrstvy [vii], nového tepelného riešenia, ktoré dokáže efektívne odvádzať teplo a tým udržať optimálny výkon.

Z hľadiska mobilných hier je séria HONOR 20 vybavená špičkovou technológiou GPU Turbo 3.0, ktorá zvyšuje herné možnosti zariadenia tým, že ponúka užívateľom vylepšený vizuálny a hmatový zážitok. Aj na základe požiadaviek zákazníkov bolo do série HONOR 20 zakomponovaných približne 25 najvyhľadávanejších mobilných hier, vrátane Fortnite, PUBG Mobile a Arény Valor.

Okrem vizuálnych zážitkov a hrania hier si užívatelia môžu vychutnávať aj neobyčajné zvukové momenty prostredníctvom funkcie Virtual 9.1 Surround Sound, ktorá využíva technológiu Histen 6.0. Je to prvýkrát, čo sa táto špičková technológia dostala aj do smartfónov. Priestorový zvuk Virtual 9.1 podporuje väčšinu slúchadiel a obsahuje zabudovaný duálny mikrofón s redukciou šumu, čo je systém prispôsobený špecifickým potrebám technofilov a audiofilov.

O značke HONOR

Honor je popredná e-značka smartfónov vytvorená pre potreby generácie digitálnych domorodcov prostredníctvom produktov optimalizovaných pre internet s dokonalou užívateľskou skúsenosťou, ktorá inšpiruje aktivity, podporuje kreativitu a nabáda mladých k napĺňaniu svojich snov. Na tejto ceste sa HONOR odlíšil od ostatných značiek svojou vlastnou statočnosťou, ktorá ho priviedla k najnovšej technológii a inováciám pre svojich zákazníkov.

[i] Na základe výkonu HONOR 20 PRO

[ii] Prítomná najmä v smartfóne HONOR 20 PRO

[iii] Na základe výkonu HONOR 20 PRO

[iv] Ide o prvú SoC (systém na čipe) čipovú sadu v mobilnom telefóne na svete, prvú čipovú súpravu architektúry Cortex-A76, prvú duálny NPU dizajn na svete a prvú čipovú sadu na svete, ktorá podporuje LTE Cat.21.

[v] HONOR 20 má 3 750 mAh batériu.

[vi] Na základe testov laboratória značky HONOR

[vii] K dispozícii len u smartfónu HONOR 20 PRO. HONOR 20 má len tenkú vrstvu grafitu.

