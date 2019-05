Vlajková série N značky HONOR vítá svého nového člena - řadu HONOR 20

„Ve společnosti HONOR dodržujeme princip „Vždy lépe" ve všem, co děláme," řekl George Zhao, prezident společnosti HONOR. „Renomovaná série N značky HONOR vítá nejnovějšího člena rodiny řadu HONOR 20 a zve uživatele, aby Poznali zázrak s profesionálním fotoaparátem a úžasným dynamickým holografickým designem. Tento design upevňuje naše vedení v oblasti dovednosti výroby smartphonů, což je pevně zakořeněno v zásadním přístupu značky HONOR ke hře světel. Vyzýváme uživatele na celém světě, aby poznali zázraky řady HONOR 20 na našich oficiálních webových stránkách – HiHONOR.com."

Zázrak 48megapixelového fotoaparátu AI Quad ve vlajkové kvalitě

Vlajková čtveřice fotoaparátů je vedena hlavním snímačem Sony IMX586 s rozlišením 48 megapixelů, který obsahuje pokročilý režim AI Ultra Clarity a režim AIS Super Night, který uživatelům umožňuje pořizovat ostré snímky. Součástí čtveřice fotoaparátů je také 16megapixelový ultraširokoúhlý snímač, 8megapixelový teleobjektiv a 2megapixelový fotoaparát, který umožňuje uživatelům zachytit širší obraz a přiblížit jej pomocí optické stabilizace obrazu (OIS).

Řada HONOR 20 také způsobuje chvění v průmyslu díky inovaci režimu AIS Super Night a největší světelné clony F1.4[ii]. Díky stabilizační technologii AI multi-frame a vylepšenému algoritmu tento režim umožňuje velmi jasné noční snímky se zvýšeným jasem, nižším zkreslením a lepším zachováním barev. Díky větší propustnosti světla procházejícím objektivem, kterou umožňuje clona F1.4, mohou uživatelé zaznamenávat své speciální momenty ve větším detailu i v prostředí se slabým osvětlením. Fotoaparáty s podporou AI a špičkovými funkcemi spolu přispívají ke 111[iii] bodům získaným při testech DxOMark.

48megapixelový fotoaparát AI Quad umožňuje uživatelům pořizovat fotografie s extrémní jasností během dne, zejména s režimem AI Ultra Clarity. Dále procesory Dual-NPU a Dual-ISP čipové sady 7nm Kirin 980 AI[iv] porovnávají nejlepší detaily z každé z těchto fotografií do jednoho „48megapixelového super snímku" s kvalitou překonávající normální 48megapixelové fotografie. Detaily a barvy jsou pro větší živost upraveny. S 16megapixelovým ultra širokoúhlým fotoaparátem mohou uživatelé zachytit více díky rozsáhlému zornému úhlu 117 °. Optická stabilizace obrazu (OIS) vyzve malé gyroskopy k rychlému přesunu částí skla objektivu do pohybu mimo nastavený obraz dříve, než je obraz převeden do digitálního formátu, čímž vytvoří ostřejší obraz i při roztřesených rukách.

Objektiv 2megapixelového fotoaparátu může uživatelům poskytnout kreativní výhodu tím, že nabídne nové pohledy, které by pouhé oko nikdy nevidělo. To jim umožňuje zachytit neuvěřitelné detaily ze vzdálenosti pouhých 4 cm, což je ideální pro fotografy, kteří mají rádi fotografování flóry a fauny. Podobně možnost zaostření na objekt s trojnásobným bezztrátovým přiblížením, 5násobným hybridním přiblížením, 30násobným digitálním přiblížením znamená, že uživatelé mohou pořizovat drobné detaily s absolutní diskrétností – užitečná funkce pro fotografy, kteří milují přírodu, nebo pouliční fotografy, kteří chtějí zaznamenat shon městského života.

Zázrak nejmodernějšího dynamického holografického designu

Řada HONOR 20 přeměňuje uživatelský zážitek tím, že se stává prvním produktem v historii značky HONOR, který představuje multidimenzionální dynamický holografický skleněný zadní kryt. Dvoufázový proces, který je pečlivě vytvořen pomocí technologie Triple 3D Mesh značky HONOR, jež je první takovou technologií v oboru, nejprve vytváří hloubkovou vrstvu s využitím nanotechnologií pro rytí miliónů miniaturních hranolů. Po dokončení tohoto složitého procesu inženýři pokračují v montáži 3D zaobleného skla, nanášení barevné vrstvy a hloubkové vrstvy. Při průchodu světla přes hranoly v hloubkové vrstvě se světlo odráží a lomí ve všech směrech.

Barevná vrstva řady HONOR 20 nabízí varianty odstínů Phantom Black, Phantom Blue, Midnight Black nebo Sapphire Blue a je kombinována se skleněnou a hloubkovou vrstvou ve vakuovém prostředí za přesné regulace teploty a tlaku. Výsledkem je hloubkový optický efekt, díky kterému se řada HONOR 20 odlišuje od svých předchůdců. Vzhledem ke složitému procesu splňuje přísné standardy pouze 20 zadních krytů ze 100 vyrobených.

Zázrak bezrámečkové uživatelské zkušenosti

Princip společnosti HONOR „Vždy lépe" žene tuto značku nad rámec texturního a barevného designu dynamického holografického skleněného krytu. Řada HONOR 20 se může pochlubit celoplošným displejem s úhlopříčkou 6,26 palce a poměrem obrazovky k tělu 91,7 %. Celoplošný displej díky 4,5 mm fotoaparátu v obrazovce umožňuje ještě více fascinující vizuální zážitky bez kompromisů v oblasti estetiky.

Snímač otisků prstů na pravé straně hliníkového rámu byl umístěn tak, aby doplňoval přirozené umístění prstů při zvedání telefonu. Asymetrické umístění objektivů čtyř fotoaparátů ve tvaru písmene „L" umožňuje instalaci baterie o kapacitě 4 000 mAh[v], která může podporovat celodenní nepřerušené používání[vi]. Řada HONOR 20 také využívá technologii grafenových chladicích plátků[vii], nové tepelné řešení, které dokáže účinně odvádět teplo a tím udržovat optimální výkon.

Co se týče mobilních her, řada HONOR 20 je vybavena špičkovou technologií GPU Turbo 3.0 – funkcí, která zvyšuje herní možnosti zařízení tím, že nabízí uživatelům lepší vizuální a dotekový zážitek. Řada HONOR 20 je nyní v odpovědi na požadavky spotřebitelů spojena s přibližně 25 nejžádanějšími mobilními hrami, včetně Fortnite, PUBG Mobile a Arena of Valor.

Kromě zážitků ze sledování a hraní her si mohou uživatelé vychutnat pohlcující zvukový zážitek prostřednictvím funkce prostorového zvuku Virtual 9.1 Surround Sound, kterou umožňuje zvukové řešení Histen 6.0. Je to poprvé, kdy je tato špičková technologie aplikována na smartphony. Funkce prostorového zvuku Virtual 9.1 podporuje většinu sluchátek a obsahuje vestavěný duální mikrofon s redukcí šumu – systém přizpůsobený specifickým potřebám technofilů a audiofilů.

# # #

O značce HONOR

Honor je přední světovou značkou smartphonů, která je součástí skupiny Huawei. Tato značka vznikla s cílem naplnit slogan „Pro statečné" (For the Brave) a snaží se uspokojovat potřeby generace z přelomu tisíciletí prostřednictvím nabídky výrobků optimalizovaných pro internet, které svým uživatelům nabízí skvělé možnosti, podporují akčnost a kreativitu a umožňují jim plnit si své sny. Díky tomu se značka Honor odlišuje od ostatních a sama naplňuje svůj slogan statečnosti v tom smyslu, že dělá věci jinak a snaží se zákazníkům nabízet jenom ty nejmodernější technologie a inovace.

Více informací naleznete na webových stránkách www.hihonor.com nebo nás sledujte na:

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/honorglobal

[i] Na základě výkonnosti smartphonu HONOR 20 PRO

[ii] Konkrétně součástí smartphonu HONOR 20 PRO

[iii] Na základě výkonnosti smartphonu HONOR 20 PRO

[iv] Toto je první čipová sada SoC mobilních telefonů na světě, světově první konstrukce čipové sady cortex-A7, první dual NPU design na světě a první čipová sada na světě, která podporuje LTE Cat.21.

[v] Smartphone HONOR 20 je dodáván s baterií o kapacitě 3 750 mAh.

[vi] Na základě laboratorních testů značky HONOR

[vii] Dostupné pouze u telefonu HONOR 20 PRO. HONOR 20 je dodáván pouze s grafitovým plátkem.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/890770/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/890769/2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/890771/3.jpg

SOURCE Honor