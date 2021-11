VLG Investimentos anuncia nova marca em meio à expansão para Norte e Nordeste

Como VLGI, empresa amplia foco em pessoas, com entrada estratégica de Isabel Leão como CPO e Darla Sierra como CO-CEO.

SÃO PAULO, 26 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A VLG Investimentos está de cara nova. Maior assessoria de investimentos da região Centro-Oeste, agora é VLGI. A mudança foi motivada pelo desejo de criar uma marca atemporal, sólida e alinhada com o novo momento da empresa, que está em expansão para as regiões Norte e Nordeste, com expectativa de chegar a R$ 4 bi sob custódia ainda no início do próximo ano.

"A marca ficou muito mais dinâmica, que é a nossa característica atual como empresa, dentro de um processo de expansão nacional com o foco em atender cada vez melhor nossos clientes em todo o país", afirma Hugo Villas, CEO da VLGI.

A nova marca vem acompanhada de mudanças na liderança da empresa. Darla Sierra, sócia desde o início da operação, deixa o cargo de Chief Brand Officer e assume como co-CEO da VLGI. Seu foco será a liderança do time de pessoas, cultura e comunicação, ao lado do CEO, Hugo Villas. Também ingressa no time Isabel Leão, que assume como Chief of People da VLGI.

"Desde o início da nossa operação, o cuidado com as pessoas se manteve como uma prioridade para nós. Com o crescimento da empresa queremos dar ainda mais foco nesta questão. Nós temos segurança de que são os relacionamentos e a execução do serviço financeiro com excelência que vão pavimentar o nosso crescimento", comenta Darla Sierra, co-CEO da VLGI sobre o novo momento.

A cultura da empresa já é reconhecida pelo mercado. A VLGI foi eleita a melhor empresa de assessoria de investimentos para se trabalhar na região Centro-Oeste, segundo a consultoria Great Place to Work por dois anos consecutivos. Em 2021, ainda foi premiada em 6° lugar entre as empresas de todos os nichos até 100 colaboradores, o único escritório de investimentos a entrar nesse ranking.

Além disso, a empresa possui um índice de satisfação de clientes de mais de 90 pontos, segundo o parâmetro internacional NPS (Net Promoter Score), entre outros reconhecimentos. "Temos a convicção de que só vamos alcançar bons números se tivermos clientes satisfeitos e colaboradores realizados. Por isso, a promoção de Darla Sierra como co-CEO e a chegada de Isabel Leão como CPO fazem parte da nossa estratégia para um crescimento robusto e sustentável nos próximos anos", afirma Villas. Em outubro, a empresa já havia anunciado o ingresso de dois executivos com destacada carreira no mercado financeiro, Celso Maehata como CFO e Wilson de Paula Silveira Júnior, como COO.

A VLGI vem desenvolvendo um arrojado plano de expansão, com três fusões realizadas no Nordeste desde novembro de 2020. Com isso, além da sede em Brasília, a empresa está presente em São Paulo, Bahia, Ceará, Pernambuco e Pará. Outras fusões estão em planejamento, levando a nova identidade novas praças.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1697147/VLGI_Logo.jpg

FONTE VLGI

SOURCE VLGI