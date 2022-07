Vmoto devient le fournisseur officiel de scooters électriques pour Ducati Corse

MILAN, 6 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Vmoto Limited (ASX: VMT) (Vmoto, ou la société) est fière d'annoncer la signature d'un important accord de parrainage avec Ducati Corse en tant que fournisseur officiel de scooters électriques pour les courses de MotoGP et de Superbike en 2022 et 2023.

Ce partenariat souligne la qualité de la marque Ducati, qui se consacre à la question importante de la protection de l'environnement.

Ducati, dont le siège est à Borgo Panigale (BO), a été fondée en 1926 et est l'une des entreprises les plus célèbres du domaine des deux roues. Ducati a produit plusieurs des motos les plus populaires et les plus attrayantes du monde et possède un important palmarès dans le domaine des courses de motos.

Ducati a remporté 15 des 18 derniers titres de pilote et 16 titres de constructeur dans le cadre du Championnat du monde de Superbike, tandis que la Ducati Desmosedici GP7 a dominé le classement mondial des pilotes et des constructeurs dans le championnat de MotoGP 2007. La marque a également remporté le Championnat du monde des constructeurs MotoGP au cours des deux dernières années, et a notamment remporté consécutivement les titres 2020 et 2021.

Grâce à ce partenariat important, Vmoto sera le fournisseur officiel de scooters électriques pour Ducati Corse lors des épreuves du Championnat du monde de MotoGP et du Championnat du monde de Superbike pendant les saisons 2022 et 2023.

Tous les pilotes de ces compétitions, y compris l'équipe technique, se déplaceront au sein du paddock avec nos scooters 100 % électriques et à zéro émission.

Les logos Vmoto seront affichés sur nos véhicules électriques, nos camions et sur tous les stands d'exposition de Ducati Corse.

Graziano Milone, président de la stratégie et du développement commercial et directeur du marketing de Vmoto Limited, a déclaré : « Nous sommes très fiers de devenir le fournisseur officiel de scooters électriques de Ducati Corse et nous sommes ravis de participer à un événement international de moto aussi prestigieux avec notre partenaire Ducati. Ducati a une grande renommée dans l'industrie du deux-roues et connaît un franc succès dans les courses de motos. Ce partenariat a démontré une fois de plus les performances et la qualité de nos scooters électriques. »

Charles Chen, PDG de Vmoto Limited, a ajouté : « Je me réjouis de cette importante collaboration et nous attendons avec impatience de nouveaux projets. Nous pensons qu'il existe de nombreuses possibilités de partenariat entre Vmoto et Ducati dans le domaine de la mobilité urbaine. »

SOURCE Vmoto Limited