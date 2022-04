VOBILE GROUP GARANTE MAIS DE USD 127 MILHÕES EM FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO POR MEIO DO HSBC

SANTA CLARA, Califórnia, 26 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Vobile Group Limited (SEHK: 3738;OTCQX: VOBIF), líder global em software como um serviço para proteção e monetização de conteúdos de vídeo on-line, garantiu um empréstimo de mais de USD 127 milhões para sua proposta de aquisição do Particle Culture Technology Group na China Continental. Liderado exclusivamente pelo HSBC, o pacote de financiamento personalizado é composto de linhas de crédito bilaterais privilegiadas e fundos de crédito privado e apoiará a Vobile no impulsionamento de sua estratégia de inovação e crescimento na China Continental em meio ao cenário tecnológico em rápida mudança.

"Contar com o apoio total do HSBC, uma das maiores organizações globais de serviços bancários e financeiros, viabiliza um universo de oportunidades de crescimento para a Vobile", afirmou Yangbin Wang, presidente e CEO do Vobile Group. "A solução de financiamento oferecida pelo HSBC Commercial Banking nos permite avançar com o fechamento da importante aquisição anunciada, que acelerará ainda mais o crescimento de nossa empresa na China. Esperamos expandir nossa colaboração com o HSBC no futuro."

Frank Fang, gerente geral e diretor de operações bancárias comerciais do HSBCem Hong Kong e Macau, disse: "A tecnologia e a inovação são alguns dos principais impulsionadores de crescimento da economia da China Continental. O HSBC tem o prazer de viabilizar uma solução de financiamento personalizada para a Vobile, aprimorando nosso relacionamento, apoiando ainda mais sua ambição comercial de expandir para a China Continental. Esta transação também reflete o compromisso estratégico do HSBC de ajudar empreendedores e novos setores da economia a se conectarem a novas oportunidades por meio de nossa rede global e experiência financeira."

Como seu principal parceiro de operações bancárias, o HSBC tem apoiado a jornada de crescimento da Vobile desde o início em 2015, oferecendo uma ampla gama de serviços em todo o ciclo de vida de seus negócios. Além do financiamento de aquisição, o banco disponibilizou no ano passado um empréstimo facilitado para dispêndio de capital por meio do HSBC GBA+ Technology Fund, um esquema de financiamento de dívida que apoia empresas de alto crescimento na nova economia na região da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau.

Para consultas da imprensa e investidores, entre em contato com [email protected]

Sobre o Vobile Group

A Vobile é líder mundial em software como um serviço para proteção e monetização de conteúdos de vídeo on-line. Suas plataformas SaaS, as melhores da categoria, são amplamente utilizadas por estúdios de cinema, redes de televisão e gravadoras, permitindo a proteção efetiva dos conteúdos para os titulares dos direitos e acelerando o crescimento de seu faturamento na economia digital. A Vobile tem operações globais na América do Norte, Ásia, Austrália e Europa.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1803275/Vobile_Logo.jpg

FONTE Vobile, Inc.

SOURCE Vobile, Inc.