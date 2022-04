VOBILE GROUP HAALT MEER DAN 127 MILJOEN DOLLAR AAN ACQUISITIEFINANCIERING OP VIA HSBC

SANTA CLARA, Californië, 26 april 2022 /PRNewswire/ -- Vobile Group Limited (SEHK: 3738;OTCQX: VOBIF), een wereldwijde marktleider op het begied van Software-as-a-Service voor het beschermen en delen van online video-content, heeft meer dan 127 miljoen dollar aan faciliteit voor de voorgestelde overname van de Particle Culture Technology Group op het Chinese vasteland weten op te halen. Het op maat gemaakte financieringspakket, dat uitsluitend door HSBC wordt geleid, omvat een senior bilaterale faciliteit en particuliere kredietfondsen, die Vobile ondersteunen bij het stimuleren van zijn innovatie- en groeistrategie op het Chinese vasteland te midden van het snel veranderende technologielandschap.

"Met de volledige steun van HSBC, een van de grootste wereldwijde bancaire en financiële dienstverleners, opent een wereld van groeimogelijkheden voor Vobile," aldus Yangbin Wang, voorzitter en CEO van Vobile Group, "de financieringsoplossing van HSBC Commericial Banking stelt ons in staat om vooruit te gaan met het sluiten van de aangekondigde grote overname, die onze groei in China verder zal versnellen. We kijken ernaar uit om onze samenwerking met HSBC in de toekomst uit te breiden."

Frank Fang, General Manager en hoofd van Commercial Banking, Hong Kong en Macau, HBSC zegt: "technologie en innovatie zijn één van de belangrijkste groeifactoren van de economie van het Chinese vasteland. HSBC is verheugd om een op maat gemaakte financieringsoplossing te bieden voor Vobile, om onze relatie te verbeteren door de zakelijke ambitie van het bedrijf uit te breiden naar het vasteland van China, verder te ondersteunen. Deze transactie weerspiegelt ook de strategische inzet van de bank om ondernemers en de nieuwe economie te helpen nieuwe kansen te benutten via ons wereldwijde netwerk en onze financiële expertise."

Als belangrijkste bankpartner heeft HSBC het groeitraject van Vobile vanaf het begin van 2015 ondersteund, met een breed scala aan diensten gedurende de hele bedrijfscyclus. Naast acquisitiefinanciering heeft de bank vorig jaar ook een investeringsfaciliteit verstrekt in het kader van het HSBC GBA+ Technology Fund, een schuldenfinancieringsregeling die snelgroeiende bedrijven in de nieuwe economie in de Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area ondersteunt.

Voor vragen van de media en beleggers kunt u contact opnemen met: [email protected]

Over Vobile Group

Vobile is wereldwijd marktleider op het gebied van Software-as-a-Service voor het beschermen en delen van online video-inhoud. De toonaangevende SaaS-platformen worden op grote schaal gebruikt door filmstudio's, televisienetwerken en platenlabels, wat een effectieve inhoudsbescherming voor rechthebbenden mogelijk maakt en hun omzetgroei in de digitale economie versnelt. Vobile is wereldwijd actief in Noord-Amerika, Azië, Australië en Europa.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1803275/Vobile_Logo.jpg

SOURCE Vobile, Inc.