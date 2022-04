VOBILE GROUP SICHERT SICH AKQUISITIONSFINANZIERUNG VON MEHR ALS 127 MIO. USD VON DER HSBC

SANTA CLARA, Kalifornien, 26. April 2022 /PRNewswire/ -- Vobile Group Limited (SEHK: 3738;OTCQX: VOBIF), ein weltweit führender Anbieter von Software-as-a-Service für den Schutz und die Monetarisierung von Online-Videoinhalten, hat sich mehr als 127 Millionen USD für die geplante Übernahme der Particle Culture Technology Group in China gesichert. Das ausschließlich von der HSBC geleitete maßgeschneiderte Finanzierungspaket besteht aus hochrangigen bilateralen Fazilitäten sowie privaten Kreditfonds, die Vobile dabei unterstützen, seine Innovations- und Wachstumsstrategie auf dem chinesischen Festland inmitten der sich schnell verändernden Technologielandschaft voranzutreiben.

„Die volle Unterstützung der HSBC, eines der größten globalen Banken- und Finanzdienstleisters, eröffnet Vobile eine Welt voller Wachstumschancen", erklärte Yangbin Wang, Vorsitzender und CEO der Vobile Group. „Die Finanzierungslösung von HSBC Commericial Banking ermöglicht es uns, den Abschluss der angekündigten großen Akquisition voranzutreiben, die unser Geschäftswachstum in China weiter beschleunigen wird. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit der HSBC in Zukunft auszubauen."

Frank Fang, Geschäftsführer und Leiter der Geschäftsbanken in Hongkong und Macau bei der HSBC, erklärte: „Technologie und Innovation sind mit die wichtigsten Wachstumstreiber der Wirtschaft auf dem chinesischen Festland. Die HSBC freut sich, eine maßgeschneiderte Finanzierungslösung für Vobile zu arrangieren und unsere Beziehung zu verbessern, indem sie die Geschäftsambitionen des Unternehmens, auf das chinesische Festland zu expandieren, weiter unterstützt. Diese Transaktion spiegelt auch das strategische Engagement der Bank wider, Unternehmern und der New Economy dabei zu helfen, durch unser globales Netzwerk und unsere Finanzexpertise neue Chancen zu ergreifen."

Als wichtigster Bankpartner unterstützt die HSBC Vobile bereits seit den Anfängen 2015 und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen über den gesamten Geschäftslebenszyklus hinweg. Zusätzlich zur Akquisitionsfinanzierung stellte die Bank im vergangenen Jahr eine Investitionsfazilität im Rahmen des HSBC GBA+ Technology Fund bereit, einem Fremdfinanzierungsprogramm, das wachstumsstarke Unternehmen in der New Economy in der Guangdong-Hongkong-Macau Greater Bay Area unterstützt.

Für Medien- und Investorenanfragen wenden Sie sich bitte an: [email protected]

Informationen zur Vobile Group

Vobile ist ein weltweit führender Anbieter von Software-as-a-Service-Diensten für den Schutz und die Monetarisierung von Online-Videoinhalten. Die erstklassigen SaaS-Plattformen des Unternehmens werden von Filmstudios, Fernsehsendern und Plattenlabels eingesetzt und ermöglichen den Rechteinhabern einen effektiven Schutz ihrer Inhalte und beschleunigen ihr Umsatzwachstum im Bereich der Digitalwirtschaft. Vobile ist weltweit in Nordamerika, Asien, Australien und Europa tätig.

