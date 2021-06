Vocalcom consolide sa stratégie de croissance avec la nomination d'un nouveau Chief Technology Officer et d'une Chief Customer Operations Officer

Vocalcom nomme Chantal Teixeira en tant que CCO. Chantal a plus de 20 années d'expérience de direction dans les services et opérations client en B2B et B2C. Elle aura pour mission de refondre l'offre de services de Vocalcom et de transformer les opérations client en France comme à l'international.

Chantal a passé 9 ans chez IER, spécialisé dans la gestion des flux de biens et de personnes, en qualité de Directrice de projet services puis Directrice du service client et support. En 2011 elle a pris la Direction des services, de la relation client et du centre des opérations d'Autolib', service d'autopartage de voitures électriques du groupe Bolloré, pour lequel elle a géré une équipe de 150 personnes et construit la stratégie des opérations client afin d'accompagner la croissance de l'activité en France et à l'international.

Chantal a notamment reçu le troisième prix de la Palme du Directeur Client 2015 de l'Association Française de la Relation Client (AFRC). Elle a également été coup de cœur Agora de la Relation Client en 2013.

Accélérer le développement de nouvelles solutions technologiques

Serge Adda a plus de 25 années d'expérience en R&D au sein d'éditeurs de logiciels multi-tenant cloud et s'est spécialisé dans la structuration des processus, la création d'architectures SaaS optimisées et scalables ainsi que le développement de nouvelles technologies basées sur le big data et l'intelligence artificielle.

Serge a travaillé près de 15 ans en R&D chez Infovista, acteur majeur du monitoring des performances des réseaux et applications. Dans son dernier poste comme SVP R&D, il a géré l'ensemble des équipes R&D avec plus de 80 personnes en France, aux Etats-Unis et en Inde. En 2012, il rejoint Wallix, leader européen du PAM (Priviledge Access Management) en qualité de CTO, en charge de la R&D et du Product Management pour accompagner la croissance et l'introduction en Bourse de l'entreprise.

« Nous sommes ravis d'accueillir Chantal et Serge au sein de notre équipe de Direction », déclare Carlo Costanzia, PDG de Vocalcom. « Avec ces deux arrivées, nous consolidons à la fois les compétences et les moyens mis en œuvre pour déployer notre stratégie de croissance dévoilée en 2020. Chantal accélérera la transformation de Vocalcom à travers l'optimisation de nos services et de nos opérations afin de proposer un parcours client toujours plus fluide et créateur de valeur. Quant à Serge, son profil et son expérience sont parfaitement alignés avec notre stratégie de positionnement comme leader innovant de la relation client et des technologies cloud. Il aura la responsabilité de consolider notre offre existante et de continuer la transformation de notre écosystème technologique, afin de développer de nouveaux services cloud basés sur l'intelligence artificielle et de répondre ainsi aux besoins critiques du centre de contact et de l'engagement client de demain », ajoute Carlo Costanzia.

A propos de Vocalcom :

Créé en 1995, Vocalcom est un fournisseur mondial de solutions de centre de contact omnicanal pour le service client, les ventes, le télémarketing et le recouvrement. Nos solutions, disponibles sur le cloud ou on-premise, sont conçues pour créer une relation unique avec chaque client, simplifier la gestion des interactions sur tous les canaux et améliorer l'efficacité des conseillers. Vocalcom dispose d'une forte présence à l'international avec des bureaux implantés dans 15 pays, et compte plus de 1400 clients dans 47 pays à travers le monde.

Pour en savoir plus : www.vocalcom.com/fr

Twitter : @Vocalcom, @VocalcomFR,

LinkedIn : Vocalcom

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1528407/Vocalcom_CTO_CCO.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1528400/VOCALCOM_Logo.jpg

Contacts presse :

Stephanie Karsenty

Marketing Director

[email protected]

phone : (+33) 1 55 37 50 50

Related Links

http://www.vocalcom.com



SOURCE Vocalcom