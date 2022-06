Vodafone Allemagne choisit RealNetworks pour tester une solution d'appel vocal anti-fraude utilisant KONTXT

Le projet pilote permettra d'obtenir des informations sur les performances de rejet des spams et l'expérience client

SEATTLE, 27 juin 2022 /PRNewswire/ -- RealNetworks® (NASDAQ: RNWK), leader des logiciels et services de médias numériques alimentés par l'IA, a annoncé aujourd'hui un programme pilote avec Vodafone Allemagne pour lancer un nouveau service appelé Vodafone CallProtect. Vodafone CallProtect avertira les clients de Vodafone Allemagne d'éventuels appels frauduleux, d'escroquerie ou de type spam. La technologie qui se cache derrière CallProtect est KONTXT® de RealNetworks, une solution anti-spam basée sur l'IA pour la messagerie et les appels vocaux, qui comprend la base de données KONTXT Reputation Service.

L'avantage de la technologie RealNetworks est d'offrir un riche ensemble de fonctionnalités pour la protection anti-fraude à la fois pour les appels vocaux et la messagerie. Les clients de KONTXT décident des modules à activer pour l'analyse des données et la protection des clients. Le projet pilote CallProtect de Vodafone utilisera le SDK Android de KONTXT pour l'enrichissement des appels et le service de réputation de KONTXT pour la recherche de numéros. La base de données du service de réputation KONTXT contient des numéros de spam connus fournis par les principaux fournisseurs de bases de données de spam. Le service de réputation est également capable d'évaluer les risques liés aux MSISDN en se basant sur la dernière technologie AI/ML.

Vodafone CallProtect sera intégré au service Vodafone Secure Net pour Android. Vodafone Secure Net est un produit de sécurité basé sur le réseau mobile qui permet de protéger les appareils mobiles des clients de Vodafone. Lorsqu'il est connecté au réseau mobile Vodafone en Allemagne, il bloque automatiquement les sites nuisibles et protège rapidement contre les virus avant qu'ils ne puissent causer des dommages. Les utilisateurs de Secure Net pourront activer et désactiver le service. Une fois activé, tous les appels entrants seront comparés à une base de données afin de vérifier si le numéro appelant est un numéro connu de spam ou d'escroquerie. Si une correspondance positive est détectée, un message d'information s'affiche sur le téléphone de l'utilisateur lui permettant de rejeter l'appel.

« Les activités mondiales d'appels frauduleux ont considérablement augmenté depuis l'apparition de la pandémie, ce qui a conduit au lancement de cette initiative », a déclaré Mathias Grünwald, directeur des ventes chez RealNetworks. « Nous sommes ravis de la décision de Vodafone de s'associer à RealNetworks pour profiter de notre solution anti-fraude de pointe appelée KONTXT pour protéger leurs clients ».

CallProtect sera fourni gratuitement aux utilisateurs actuels de Vodafone Secure Net en Allemagne. Le projet pilote sera actif pendant six mois à compter du lancement du service CallProtect. L'objectif du pilote est de se faire une idée de l'acceptation des utilisateurs et d'évaluer les performances du service.

À propos de KONTXT de RealNetworks

S'appuyant sur une riche histoire d'expertise et d'innovation dans le domaine des médias numériques, RealNetworks® a créé une nouvelle génération de produits qui utilisent la meilleure intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour améliorer et sécuriser notre vie quotidienne. KONTXT® (kontxt.com) est une plateforme NLP (Natural Language Processing) de pointe pour catégoriser et bloquer les messages texte, les images et les appels vocaux frauduleux, afin d'aider les opérateurs à fidéliser leurs clients et à générer de nouveaux revenus grâce à la classification des messages texte et à l'anti-spam. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : realnetworks.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1847333/Kontxt_Logo.jpg

