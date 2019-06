Vodafone Idea établit un partenariat avec CtrlS pour permettre aux entreprises et aux PME de se préparer à la transformation numérique

- Proposer aux usagers des offres de produits novateurs et différenciés

- Chercher à fournir des solutions de 'boutique à guichet unique' pour TIC incluant l'informatique en nuage pour les besoins de la transformation numérique

BOMBAY, Inde, 7 juin 2019 /PRNewswire/ -- Vodafone Idea Business Services (VIBS), entreprise instrument de Vodafone Idea Limited, a fait part de son partenariat stratégique avec CtrlS , plus grand prestataire de services pour centres de données de niveau 4 en Asie. Cette collaboration est la première de ce genre et elle permettra à VIBS et à CtrlS de mettre ensemble un portefeuille enrichi de produits et services aussi novateurs que différenciés.

Le partenariat permettra aux usagers de prendre avec succès le chemin d'une transformation numérique optimisée par des technologies comme le nuage, la colocation, les services gérés de sûreté et les services gérés dans le nuage. Il donnera le coup d'envoi de la mise en route de leur transformation numérique en réduisant les coûts, en assurant une modularité à la demande et en augmentant la souplesse de leur entreprise.

En commentant cette association, Nick Gliddon, chef de l'exploitation d'entreprise chez Vodafone Idea, a souligné : « Les sociétés adoptent de plus en plus le nuage dans leur parcours vers la transformation numérique. Elles ont besoin d'un partenaire à qui elles font confiance et qui peut leur offrir une infrastructure informatique sûre et fiable pour les besoins critiques de leurs entreprises. Ce partenariat avec CtrlS nous aidera à offrir à nos usagers une trousse complète de services de technologies de l'information et des communications couvrant la totalité de leurs exigences en télécoms concernant les postes fixes, les mobiles, le nuage, la colocation et aussi la récupération d'urgence. »

Ce partenariat élargit de façon certaine la vision de Vodafone Idea Business Services s'établissant comme un partenaire fiable et de valeur pour les affaires dans un monde numérique, guidant les entreprises sur leur parcours numérique. Avec ce partenariat, VIBS est le seul acteur des télécommunications à fournir des services de colocation de niveau 4.

S'exprimant lui aussi sur ce partenariat, Sridhar Pinnapureddy, fondateur et PDG de CtrlS Datacenters, a ajouté : « Nous sommes tout à fait ravis de collaborer avec Vodafone Idea et de renforcer leur portefeuille actuel d'offres de services. La proposition de valeur conjointe de Vodafone Idea et de CtrlS constitue l'offre la plus complète, la plus puissante et la plus intégrée aujourd'hui dans le pays. »

