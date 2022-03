Voice Life lança titularidade fracionária de uma tecnologia inovadora

O sonho do CEO da Voice Life era fornecer energia segura, limpa, contínua e ilimitada a diversos dispositivos eletrônicos. Robert Smith, CEO da Voice Life, tornou seu sonho realidade ao desenvolver uma rede e transceptor de blockchain escalável de energia sem fio contínua. A Voice Life agora encontrou uma nova maneira de compartilhar com todos um novo produto revolucionário de compartilhamento de ativos na forma de um token não fungível fracionado, também conhecido como F-NFT.

A tecnologia por trás desses F-NFTs nos permitiu armazenar a propriedade intelectual da Voice Life na blockchain e compartilhar a propriedade com os proprietários do F-NFT, tudo dentro do ecossistema BNB Chain da Binance.

O produto F-NFT da Voice Life é a tokenização de sua propriedade intelectual que cria um veículo totalmente novo para oferecer renda passiva aos titulares de F-NFTs e, ao mesmo tempo, gerar receita para a Voice Life. Este produto exclusivo proporcionará nova diversidade, segurança, estabilidade e liquidez aos titulares de F-NFTs.

Em 28 de março de 2022, no maior evento de criptomoedas do ano, a semana Binance Blockchain em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a Voice Life Inc. anunciará o lançamento de uma venda pública de F-NFTs na plataforma premium da Binance NFT. Esta venda pública de uma fração da propriedade intelectual da Voice Life consistirá em três rodadas para um total de 4.350 F-NFTs. Na primeira rodada, serão oferecidos apenas 350 F-NFTs a um público global a um preço com desconto de USD 3.500 por F-NFT. Na segunda rodada, o preço de cada F-NFT será de USD 4.000 e, na terceira rodada, o preço de cada F-NFT será de USD 5.000

Benefícios de possuir o F-NFT da Voice Life:

Nosso ativo de propriedade intelectual (PI) foi validado e autenticado com a emissão de patentes concedidas de países em todo o mundo.

1) Os proprietários de F-NFTs têm propriedade fracionária da propriedade intelectual da Voice Life e poderão monetizar as patentes concedidas nos EUA e várias patentes internacionais

2) Os proprietários de F-NFTs terão propriedade fracionária em quaisquer patentes internacionais futuras derivadas destas patentes concedidas nos EUA

3) Os proprietários de F-NFTs receberão renda passiva de royalties de produtos por até 20 anos

4) Os proprietários de F-NFTs receberão renda passiva de cada licença vendida

5) Os proprietários de F-NFTs terão acesso a nossa própria plataforma de F-NFTs, oferecendo-lhes liquidez para negociar, vender e se beneficiar do crescimento futuro e da monetização da classe de ativos da PI da Voice Life.

Como tudo funciona:

O token não fungível (NFT) é uma unidade de dados "única" armazenada em uma blockchain. Devido a suas propriedades únicas, um NFT não pode ser substituído nem trocado e constitui a prova mais segura de propriedade. Tradicionalmente, os NFTs representam arte digital, itens de lembrança esportiva e até mesmo tweets icônicos. No entanto, a adaptação da propriedade intelectual de um NFT da Voice Life, nosso F-NFT, baseia-se em uma propriedade fracionária de sua inovadora tecnologia de energia sem fio.

O F-NFT da Voice Life também terá benefícios de segurança adicionais, um certificado holográfico exclusivo de propriedade e um identificador exclusivo. Além disso, estamos desenvolvendo nossa própria plataforma de F-NFTs, que beneficiará inovadores, empresas e outros participantes interessados.

Sobre a Voice Life:

Fundada em 2015, a Voice Life é uma empresa de tecnologia em estágio de desenvolvimento, que vem construindo e evoluindo uma rede e transceptor escalável de blockchain de energia sem fio contínua, abrindo caminho para que os dispositivos eletrônicos do futuro tenham carga segura, limpa, contínua e ilimitada.

