Voice Life создает задел на будущее совместно с Verge Currency (XVG) и VergePAY

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Voice Life Inc.

Dec 22, 2020, 11:30 ET

Блокчейн-система и платформа разработки приложений нового поколения 

ХАНТИНГТОН-БИЧ (шт. Калифорния), 22 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Компании Voice Life и Verge Currency объявляют о создании стратегического альянса, объединяющего обе специализированные технологии для создания новой многофункциональной платежной системы на основе системы беспроводной зарядки дальнего действия (FFWCS), разработанной компанией Voice Life. Этот стратегический альянс с компанией Verge позволяет объединить возможности смартфонов Voice Life (FFWCS) с сервисом VergePAY с целью разработки блокчейн-системы с использованием цифровой валюты Verge Currency (XVG) для повседневного применения.

Voice Life Charges into the Future with Verge Currency (XVG) and VergePAY
Voice Life Inc.
Voice Life Charges into the Future with Verge Currency (XVG) and VergePAY Voice Life Inc.

Представители компаний Voice Life и Verge с гордостью продемонстрируют свое приложение и систему 11 января 2021 года на Consumer Electronics Show (CES) — крупнейшей в мире технологической выставке. 

Основатель, президент и генеральный директор компании Voice Life Роберт Смит (Robert Smith) прокомментировал это событие следующим образом: «Святой Грааль блокчейн-технологии» становится приложением, работающим в режиме реального времени и расширяющим ее функциональность за пределы одного лишь совершенствования обработки финансовых транзакций. Мы убеждены в том, что разрабатываем совместно с Verge именно такое приложение.

Основатель и старший инженер-разработчик программного обеспечения компании Verge Currency Джастин Вендетта (Justin Vendetta) оценивает это так: Система на основе блокчейн-технологии, устраняющая разрыв между криптовалютой и местными валютами, обеспечивая возможность принципиально нового использования благодаря универсальной платежной системе, приближает пользователей еще на один шаг к одному из ключевых элементов концепции Verge. Благодаря сотрудничеству компаний Verge и Voice Life мы достигли своей стратегической цели, заключающейся в создании единой системы сценариев практического использования и платежного процесса.

Этот стратегический альянс с компанией Voice Life ликвидирует разрыв между криптовалютой и местными валютами, обеспечивая возможность выхода на новую универсальную платежную систему, имеющую большие перспективы. Поэтому мы решили сотрудничать в реализации этой уникальной и особой возможности.

Информация о компании Voice Life Inc.
Voice Life Inc. была основана 12 марта 2015 года как технологическая компания, специализирующаяся на разработке, интеграции и обеспечении работоспособности системы быстрой беспроводной зарядки мобильных устройств. Разработчик революционной передовой технологии, в основу которой заложена терагерцевая масштабируемая сеть, предназначенная для беспроводной зарядки дальнего действия, обеспечивает очередное расширение возможностей для зарядки, поддержания работоспособности и доступности смартфонов и других изделий и устройств с электропитанием.

Verge Currency (XVG) — децентрализованная цифровая валюта, продвигаемая группой добровольцев с использованием системы VergePay. Криптовалюта Verge, созданная на основе принципов биткоина, обеспечивает простоту использования, высокую скорость обработки и участие всего сообщества. За 5 лет она превратилась в глобальную валюту с безграничными возможностями использования.

Сопутствующие ссылки http://www.voice-life.comhttps://ces.vporoom.com/VoiceLifehttp://www.vergecurrency.com

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1390403/Voice_Life_Charges_into_the_Future.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1390405/Voice_Life_Logo.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1390404/Verge_Logo.jpg  

SOURCE Voice Life Inc.

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