Voici la World Super League (WSL), la toute nouvelle ligue de sports électroniques mondiale !

Le slogan de WSL est « The Esports you Making! », ce qui signifie qu'il s'agit d'un tournoi de sports électroniques organisé par les fans de sports électroniques. Le lieu de l'événement, les titres de jeu et les joueurs professionnels que les fans veulent voir à ce tournoi seront sélectionnés par vote des fans après 2022.

La WSL sélectionnera les joueurs lors d'épreuves éliminatoires régionales dans quatre divisions : Asie-Océanie, Amérique, Europe et Moyen-Orient Asie-Afrique. Il s'agira d'un tournoi ouvert auquel seront invités les joueurs professionnels ou les équipes de joueurs professionnels. Il sera ouvert aux joueurs amateurs, et les joueurs professionnels ou les équipes de joueurs professionnels seront invités en fonction des votes des fans, la WSL étant un tournoi pour professionnels et amateurs. À la fin de l'année, les fans pourront voir les gagnants des titres des jeux respectifs au cours des finales mondiales de la WSL.

Le premier événement débutera en 2021 avec un total de huit titres de jeu, dont 5 jeux officiels et 3 jeux promotionnels. Les détails seront annoncés vers mai 2021, et la première finale mondiale aura lieu en Corée. Le montant total des prix est d'environ 450 000 dollars américains.

Le président de Technoblood, Il-young Ryu, a déclaré : « La WSL est un concours mondial de sports électroniques créé grâce à la communication avec les fans. De plus, les fans de sports électroniques peuvent participer à chaque événement de la WSL et s'y amuser. »

Technoblood, qui accueille la WSL, organise avec succès divers événements de sports électroniques depuis 2002. L'entreprise a été le partenaire opérationnel des World Cyber Games (WCG) au Japon de 2002 à 2013, et a coorganisé l'événement de sports électroniques Cyber Games Asia (CGA) du Tokyo Game Show de 2012 à 2016. En outre, Technoblood développe activement le commerce des sports électroniques, notamment un tournoi de cartes hors ligne « Shadowverse Rampage Battle » et une compétition officielle « Battleground TechnoBlood CUP » dans un cyber café.

Pour en savoir plus sur la WSL, cliquez sur le lien YouTube ci-dessous.

https://youtu.be/90rexwXx3No

