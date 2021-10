Voici les cages vidéo mobiles SmallRig pour l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max, conçues pour aider les créateurs de contenu vidéo à tirer le meilleur parti de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13 Pro Max pour créer d'incroyables vidéos cinématiques.

Les « Cages vidéo mobiles SmallRig pour la série iPhone 13 Pro visent à maximiser les caractéristiques cinématographiques de l'iPhone 13 Pro et Pro Max, tout en conservant ses points forts ». John Jiang, Directeur Marketing de SmallRig, a déclaré : « Voici comment nous avons réussi : nos cages épousent parfaitement les objectifs ultra grand angle et le scanner LiDAR de l'iPhone Pro. Vous êtes en mesure d'utiliser tous les boutons et les ports sans restriction. De plus, vous pouvez monter plusieurs accessoires tels que des poignées ou des trépieds pour faciliter les mouvements de la caméra et rendre vos vidéos incroyables. »

Cages vidéo mobiles SmallRig pour iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max

Maintiennent l'accès à tous les boutons et ports de l'iPhone. Permettent d'utiliser le capteur LiDAR, l'objectif ultra grand angle et la recharge sans fil ;

Permettent la fixation d'objectifs à monture M ou à filetage de 17 mm avec un couvercle d'objectif arrière interchangeable, vous offrant ainsi plus de possibilités photographiques ;

Disposent de plusieurs points de fixation pour prendre en charge les accessoires externes tels que les microphones, les lumières LED, les poignées et les trépieds ;

Prennent en charge le tournage horizontal et vertical, parfait pour la vidéographie professionnelle, le streaming en direct et le vlogging ;

Installation rapide et facile : avec une conception à verrouillage rapide et une seule clé pour le montage et le démontage ;

Protection dédiée : avec des coussins intégrés pour l'absorption des chocs et la résistance aux rayures.

Prix et disponibilité

Cages vidéo mobiles SmallRig pour l'iPhone 13 Pro ID : 3562 (Prix RRP : $39,9 USD)

Cages vidéo mobiles SmallRig pour l'iPhone 13 Pro Max ID : 3561 (Prix RRP : $42,9 USD)

Ces deux produits sont disponibles dans le monde entier à partir du 25 octobre 2021.

À propos de SmallRig

Fondée en 2012, SmallRig conçoit et construit des solutions complètes d'accessoires pour les créations de contenu avec des caméras, des cardans et des téléphones mobiles. Nos accessoires sont largement utilisés dans la diffusion en direct, le Vlog, la production vidéo professionnelle, et d'autres domaines soutenus par plus de deux millions de créateurs dans le monde. SmallRig a été le pionnier du mode de co-conception par l'utilisateur (UCD) et du programme DreamRig dans l'industrie pour co-concevoir avec les créateurs mondiaux et rendre leur grand rêve réalisable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1671496/image1.jpg

SOURCE SmallRig