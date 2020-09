Volg de trend om een digitale community op te bouwen met een gedeelde toekomst

PEKING, 14 september 2020 /PRNewswire/ -- Een rapport van Science and Technology Daily:

De wereld bestaat tegenwoordig uit gediversifieerde entiteiten. Met een groot aantal drijvende krachten voor sociale en economische ontwikkeling kan alleen digitale technologie als snelweg fungeren om elk punt te verbinden.

Wat China betreft: hoewel de toekomstige opzet van de ontwikkeling vooral gericht zou zijn op de "binnenlandse grote circulatie", is ook de "wederzijdse bevordering van de binnenlandse en internationale dubbele circulatie" van groot belang. Met de lancering van het Global Initiative on Data Security verklaren we opnieuw aan de wereld dat China zich openstelt en zich inzet voor de totstandkoming van een open wereldeconomie en een digitale gemeenschap met een gedeelde toekomst.

Op het gebied van wetenschap en technologie of economie is de trend van de globalisering onomkeerbaar, net als de trend van de verdeling en samenwerking van werk en wederzijds voordeel tussen verschillende landen. China moet de status behouden als zeer open voor de wereld en creëert een nieuwe voorsprong op het gebied van internationale samenwerking en concurrentie in elke sector, inclusief de informatie-industrie, om de doelstellingen van sociale ontwikkeling in een nieuw tijdperk te helpen realiseren.

Een man van deugdzaamheid is ruimdenkend en altijd op zijn gemak, terwijl een man van gemeenheid te allen tijde vol angst is. Er zijn altijd landen die proberen om geschillen op te rakelen op basis van het idee van een nulsomspel. Onlangs hebben verschillende Amerikaanse politici zich over verschillende continenten verspreid, waarbij ze geen moeite hebben gedaan om de Chinese IT-industrie en zelfs het hele openstellingsbeleid te belasteren met het excuus van "veiligheidsonderhoud". Door te pleiten voor wereldwijde gegevensbeveiliging liet China niet alleen de openhartigheid zien die we altijd hooghouden en stopte het de verspreiding van kwaadaardige leugens die door bepaalde mensen worden gefabriceerd, maar legde het ook de bedekte schijnheiligheid van de Verenigde Staten bloot.

Naast de strijd tegen de politieke laster, weerspiegelt het initiatief ook China's diepgaande inzicht in de aard van de informatie-industrie en hoe de sociale productiviteit kan worden verhoogd.

Al duizenden jaren is het realiseren van de waarde van informatie nauw verbonden met overdracht. Zelfs het orakel van de Hemel, als het in de bergen begraven is, is een stuk afvalpapier. En de kernfunctie van het internet is het vervullen van de meest uitgebreide en efficiënte overdracht van informatie in de geschiedenis.

In tegenstelling tot de trage en herhaaldelijke vooruitgang van de productiviteit in de oudheid, is de kans groot dat de informatiemaatschappij de trend van bredere en grondige interconnectie omarmt en dit zal alleen maar versnellen en opwaarderen. Daarom zal het gebrek aan internationale regels in de digitale sfeer de ontwikkeling van de wereldwijde digitale economie in gevaar brengen.

Terwijl de Verenigde Staten acties ondernemen die niet bevorderlijk zijn voor de veiligheid van gegevens, beschuldigen ze andere landen nog steeds nadrukkelijk van het in gevaar brengen van Amerika. Geen enkel land heeft een reden om Amerika's heerszuchtigheid te tolereren. Het beoordelen van welke producten veilig zijn of "veroordelen" die de gegevensbeveiliging in andere landen in gevaar brengen, mag niet aan de Verenigde Staten worden overgelaten om voor zichzelf te spreken.

De tijd dat een heerszuchtig land zijn hebzucht kon vervullen met de opoffering van zijn ondergeschikten is al lang voorbij. Het is duidelijk dat een visionair land het tij zal volgen en zich gezamenlijk zal inspannen om te zorgen voor een soepele informatiestroom op basis van eerlijke en voor beide partijen voordelige regels. (Auteurs: Zhang Mengran, Lu Zijian & Long Yun)

