Volkswagen Caminhões e Ônibus acelera em exportações em 2022

SÃO PAULO, 6 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A internacionalização da Volkswagen Caminhões e Ônibus ganhou ainda mais força em 2022, com um saldo positivo tanto em vendas quanto em participação de mercado e portfólio. Numa clara recuperação do setor, a empresa registrou o melhor resultado de embarques dos últimos cinco anos, com aproximadamente 10 mil unidades. Com relação a 2021, o crescimento está em mais de 15%. O volume é mais do que o dobro do volume negociado pela VWCO no exterior em 2020.

"Fechamos 2022 com resultados expressivos no Brasil e no exterior. Continuaremos a investir no mercado nacional para manter nossa posição, mas queremos replicar esse sucesso mundo afora. Assim como ocorreu no ano passado, vamos intensificar nossa internacionalização e dar início a uma nova fase nesse plano, buscando ainda mais oportunidades", afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Como relata o executivo, a marca expandiu seu território de atuação no ano passado. Desembarcou na Ásia com o início das vendas e montagem de seus veículos em Filipinas através de uma parceria com a MACC. Também fechou acordo para ter seu primeiro importador oficial no Oriente Médio, na Jordânia. Ao mesmo tempo, continuou a ampliar os negócios nos continentes que já atua. É o caso do lançamento dos caminhões VW Delivery em El Salvador, no Panamá e na Nicarágua. Em breve, a produção na Argentina, anunciada para início de 2024, vai apoiar esse crescimento internacional.

Novos produtos também contribuíram para o resultado, como os ônibus VW com direção do lado direito para atender a países com essa demanda. Outro destaque é o Delivery 11.170, em sua versão recém-lançada 4x2 e também a 4x4, que já conquistou os clientes. As primeiras exportações do e-Delivery para o México e Paraguai também enriquecem a lista de conquistas e, para 2023, as expectativas estão altas, com a chegada a mais mercados. O VW Meteor promete somar nesse volume, com seu lançamento comercial internacional na Argentina.

Resultados em vendas

Tantas frentes de esforços geram resultados sólidos. A Volkswagen Caminhões e Ônibus está entre as mais vendidas em diversos países. Em Angola, é a líder de mercado, com market share acima de 40%. A mesma posição se repete em caminhões no Uruguai: a cada quatro veículos emplacados, um deles é VW. O Chile e a Costa Rica engrossam a lista em que as comercializações da VWCO seguem entre as preferidas do cliente.

