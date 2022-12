Volkswagen Caminhões e Ônibus fecha o ano de 2022 com mais de 200 contratações

Contratações ocorreram na fábrica de Resende (RJ) e na sede administrativa em São Paulo

Lançamentos de produtos 2023 justificaram as contratações

SÃO PAULO, 2 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- No balanço do ano, a atual líder de vendas de caminhões e vice-líder em ônibus supera a marca de 200 contratações em 2022 para o preenchimento de vagas em seu complexo industrial de Resende (RJ) e na sede administrativa em São Paulo. Os profissionais passam a atuar na VWCO e nas empresas do Consórcio Modular para atender à demanda de produção dos lançamentos da Volkswagen Caminhões e Ônibus que chegam ao mercado em 2023, especialmente em razão da maior tecnologia embarcada dos veículos.

Ao mesmo tempo, a Volkswagen Caminhões e Ônibus segue com ampliações em sua fábrica. Parte desses colaboradores está dedicada à montagem de novos componentes na motorização em uma área recém-instalada na linha de produção. Em breve, também será inaugurado o novo centro de tecnologia da informação que está em construção na fábrica em Resende para fazer frente aos desafios da digitalização e inovação da empresa.

"Seguimos otimistas com as perspectivas do mercado e da economia brasileira, acreditando que fecharemos o ano com excelentes resultados para a nossa empresa. Estamos mantendo a liderança acumulada nos licenciamentos de caminhões no país, segundo a Anfavea, e a ainda uma boa vice-liderança em ônibus. Essas contratações vão fazer frente às oportunidades que esse cenário nos proporciona", afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Investimentos e novos mercados

As evoluções nos produtos e as consequentes contratações fazem parte do ciclo de investimentos de R$ 2 bilhões da montadora para o período de 2021 a 2025, que tem como foco desenvolver caminhões e ônibus cada vez mais eficientes. A empresa deu o pontapé na primeira pós-graduação in company para capacitação dos talentos nas áreas de eletromobilidade, conectividade e veículos autônomos.

Até 2025, a VWCO também vai reforçar os recursos para a crescente internacionalização da marca, objetivo na qual já avançou de maneira significativa este ano. Entre as principais novidades, destacam-se a chegada à Ásia pelas Filipinas e a inclusão de novos mercados em seu portfólio no exterior, sobretudo na África, onde também fortalece sua oferta com produtos mais modernos como o recente lançamento dos ônibus com tecnologia Euro 5 na África do Sul.

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.

