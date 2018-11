Volkswagen entame sa tournée d'adieu pour sa célèbre Coccinelle à l'Automobility LA 2018

Les modèles Volkswagen Beetle Final Edition rejoignent des modèles historiques pour une célébration fixée au 28 novembre prochain au Los Angeles Convention Center

LOS ANGELES, 6 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Après l'annonce de Volkswagen of America (Volkswagen) qu'elle allait mettre fin à la production de son emblématique Coccinelle en 2019, les organisateurs de l' AutoMobility LA™ du Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) ont annoncé aujourd'hui que la célèbre marque organiserait son Motoring Invitational annuel. L'événement de cette année, intitulé « Beetles & Breakfast », se tiendra de 7 à 8 heures, le mercredi 28 novembre prochain, à l'intérieur du Technology Pavilion situé en face du Los Angeles Convention Center.

Beetles & Breakfast accueillera les journalistes et les professionnels du secteur du monde entier participant à l'AutoMobility LA. La présentation commémorative, qui ouvrira une journée remplie de présentations de nouveaux véhicules, proposera près de 30 Coccinelles, y compris les modèles Beetle Final Edition 2019. Les participants inscrits pourront également profiter de collations et de divertissements gratuits. Volkswagen présentera également un certain nombre d'anciennes Coccinelles remontant jusqu'à 1946, ainsi que la Coccinelle de course qui a remporté l'Americas Rallycross. Les propriétaires d'une Coccinelle habitant Los Angeles ont également été invités à se joindre aux festivités.

Parmi les autres véhicules anciens qui participeront au Beetles & Breakfast figurent entre autres :

Coccinelle de 1949

Roadster Hebmueller de 1949

Cabriolet Karmann de 1952

1952 Coccinelle de 1964

Coccinelle de rallye de 1969

Voiture de mariage de 1969

Meyers Manx de 1971

Décapotable Super Coccinelle de 1979

« Nous sommes heureux d'organiser Beetles & Breakfast à l'occasion de l'AutoMobility LA », explique Derrick Hatami, vice-président directeur des ventes, du marketing et du service après-vente chez Volkswagen of America. « C'est une occasion formidable de mettre en évidence l'héritage de la marque Beetle et de présenter aux médias le coupé Beetle Final Edition 2019 et sa version décapotable. Los Angeles est le parfait endroit pour célébrer la Coccinelle en raison de la relation longue et durable qui unit les Californiens et la marque. »

Pendant près de 70 ans, la marque Beetle a été un pilier de Volkswagen aux États-Unis. Durant toute la durée de vie du Type 1 ou de la Coccinelle, près de 5 millions de véhicules ont été vendus aux États-Unis sur un total de 21,5 millions à travers le monde. En 1998, la nouvelle Coccinelle apportait la forme bien connue à une nouvelle génération de conducteurs et, en 2011, la version de troisième génération a été commercialisée aux États-Unis comme le modèle 2012. Tout au long de sa vie, la Coccinelle a été vendue comme un coupé deux portes ou une décapotable deux portes. Volkswagen a récemment annoncé que la production de la Coccinelle de troisième génération cesserait en 2019.

La marque produira un nombre limité de modèles Final Edition, inspirés de l'Ultima Edicion 2003. Deux versions seront proposées, la SE et la SEL pour le coupé et la décapotable, qui seront présentées pour la première fois au Beetles & Breakfast à l'occasion de l'AutoMobility LA.

« Le fait que Volkswagen ait choisi l'AutoMobility LA pour rassembler quelques-unes des Coccinelles les plus rares encore existantes est important », explique Terri Toennies, vice-président directeur et directeur général du LA Auto Show et de l'AutoMobility LA. « Beetles & Breakfast est une plateforme idéale pour que Volkswagen présente ses modèles Final Edition 2019 et entame sa tournée d'adieu pour l'un des véhicules les plus appréciés de notre époque. »

À propos du Los Angeles Auto Show et de l'AutoMobility LA

Créé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est le premier grand salon nord-américain de l'automobile de la saison chaque année. En 2016, l'événement du salon Press & Trade Days a fusionné avec l'événement Connected Car Expo (CCE) pour devenir l'AutoMobility LA™, premier salon de l'industrie à faire converger les secteurs des technologies et de l'automobile afin de lancer de nouveaux produits et de nouvelles technologies, ainsi que de discuter des problématiques les plus pressantes relatives à l'avenir des transports et de la mobilité. L'AutoMobility LA 2018 aura lieu au Los Angeles Convention Center du 26 au 29 novembre, étant prévu que s'entremêlent plusieurs lancements de véhicules par les constructeurs. Le LA Auto Show 2018 sera ouvert au public du 30 novembre au 9 décembre. L'AutoMobility LA est le lieu où le nouveau secteur automobile concrétise des affaires, dévoile de nouveaux produits révolutionnaires, et formule des annonces stratégiques devant les médias et les professionnels du secteur du monde entier. Le LA Auto Show est soutenu par la New Car Dealer Association de l'agglomération de Los Angeles, et géré par ANSA Productions. Pour recevoir les toutes dernières actualités et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook ou Instagram et inscrivez-vous pour recevoir des alertes sur http://www.laautoshow.com/. Pour en savoir plus sur l'AutoMobility LA, rendez-vous sur https://www.automobilityla.com/ et suivez l'AutoMobility LA sur Twitter, Facebook ou Instagram. Écoutez les précédentes tables-rondes, entrevues et conférences sur le nouveau podcast de l'AutoMobility LA à l'adresse AutoMobilityLA.com/Podcast.

