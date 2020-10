Volkswagen Group of America despliega la solución de seguridad de Appian para apoyar el retorno de la fuerza laboral

- Volkswagen Group of America despliega la solución de seguridad de Appian para apoyar el retorno escalonado de su fuerza laboral durante la COVID-19

La solución low-code móvil respalda la salud y seguridad de las oficinas de los fabricantes de automóviles en EE.UU.

MCLEAN, Virginia, 12 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) ha anunciado hoy que Volkswagen Group of America, Inc. utilizará la solución Appian Workforce Safety para automatizar el proceso de ayudar a gestionar un retorno seguro y saludable de la mayor parte de su fuerza laboral estadounidense al mercado en fases y de acuerdo con las condiciones sanitarias locales. La solución, basada en la Low-code Automation Platform de Appian, permite a Volkswagen gestionar las complejidades del retorno de la fuerza laboral, incluyendo la priorización de la salud de la fuerza laboral y la seguridad del lugar de trabajo.

Volkswagen Group of America es la sede operacional norteamericana y una filial de Volkswagen AG (FWB: VOW), uno de los principales fabricantes de automóviles del mundo y el mayor de Europa. La compañía, que incluye las marcas Volkswagen, Audi, Lamborghini, Bugatti y Ducati, así como Volkswagen Credit, tiene aproximadamente 8.000 empleados en Estados Unidos y vende sus vehículos a través de una sólida red de más de 1.000 concesionarios.

Volkswagen necesitó una solución móvil completa que pudiera estar operativa rápidamente y que fuese fácilmente configurable. La solución Workforce Safety, celebrada en la nube certificada por HIPAA y HiTUST de Appian, ofrece a Volkswagen una solución totalmente integrada con un centro de comando central para controlar la salud y el estatus laboral de sus empleados en todas las localizaciones en tiempo real. La característica Mobile Pass de la solución utiliza exploración de la salud del empleado fácil y auto-reportada para generar de manera automática e inteligente designaciones "seguro para volver" que se despliegan en el dispositivo móvil del empleado. Las capacidades de gestión de casos completas permiten el seguimiento de los contactos y la rápida resolución de excepciones y apelaciones.

Para más información sobre la solución Appian Workforce Safety, visite https://www.appian.com/workforce-safety/.

Acerca de Appian

Appian ofrece una plataforma de automatización low-code que acelera la creación de aplicaciones empresariales de alto impacto. La mayoría de las empresas más grandes del mundo utilizan las aplicaciones de Appian para mejorar la experiencia de sus clientes, alcanzar la excelencia operativa y simplificar la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo globales. Para más información, visite www.appian.com.

Acerca de Volkswagen Group of America, Inc.

Volkswagen Group of America, Inc. (VWGoA) es una filial de propiedad total de Volkswagen AG, uno de los fabricantes de automóviles líder en el mundo y el mayor de Europa. VWGoA opera una planta de fabricación en Chattanooga, Tennessee y aloja las operaciones estadounidenses de una familia mundial de marcas distinguidas, como Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini y Volkswagen, así como VW Credit, Inc. Fundada en 1955, la sede de la compañía está en Herndon, Va. La compañía cuenta con 8.000 empleados en Estados Unidos y vende sus vehículos a través de una red de casi 1.000 concesionarios.

