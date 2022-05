Volkswagen Truck & Bus é a nova razão social da Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comercialmente, a empresa continuará usando a marca Volkswagen Caminhões e Ônibus no Brasil e nos demais países de língua portuguesa. No México, também seguirá conforme o idioma espanhol: Volkswagen Camiones y Buses. Para eventos corporativos internacionais, além de alguns mercados de exportação, o nome adotado pela montadora será Volkswagen Truck & Bus.

"O anúncio dessas mudanças ocorre justamente quando buscamos ampliar nossa presença global como fornecedores de veículos comerciais e serviços. Em parceria com importadores, queremos aumentar nossas vendas nos mais de 30 países onde já atuamos, entrar em novos mercados como Togo, Benim, Burkina Faso, Sudão e Sudão do Sul, na África, e buscar oportunidades no Oriente Médio, como por exemplo na Jordânia. Além de ampliar o sucesso obtido em mercados como o filipino, na Ásia", disse Roberto Cortes.

O Capital Markets Day, que reuniu investidores e analistas em formato híbrido (presencial e on-line), teve a presença de todo o Board do Grupo, do qual o executivo brasileiro também é parte. "A Volkswagen Caminhões e Ônibus tem todas as condições necessárias para continuar crescendo. Seguiremos investindo de forma crescente, trabalhando em eficiência e sinergias de grupo para melhorar ainda mais a rentabilidade", completou o executivo.

História de sucesso

Criada há 41 anos, a montadora iniciou suas operações no Brasil, com a oferta de apenas dois caminhões médios: os VW 11.130 e 13.130. Hoje, mantém fábricas no Brasil e no México, uma rede com cerca de 350 pontos de venda em três continentes, e mais de 50 diferentes modelos de caminhões e ônibus, que ainda podem configurados sob medida. Somados, os times da Volkswagen Caminhões e Ônibus e das oito empresas que compõem o inédito sistema produtivo chamado de Consórcio Modular chegam a 5 mil colaboradores.

A empresa é a atual líder brasileira em vendas de caminhões (título também conquistado de 2008 a 2015), segundo a Associação Nacional de Veículos Automotores - ANFAVEA. Também detém a vice-liderança histórica no mercado nacional de chassis de ônibus, e realiza embarques de produtos completos ou em kits para seus importadores na América Latina, África, Oriente Médio e Ásia.

Video: https://vimeo.com/711303616

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.

Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1821196/T4A9287_1.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus

SOURCE Volkswagen Caminhões e Ônibus