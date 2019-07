Voller Erfolg für „Venture Tianfu" im ungarischen Budapest

Teilnehmer bei der Veranstaltung waren der stellvertretende Vorsitzende des kommunalen Ausschusses von Chengdu der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes, Herr Hao Kangli, das Mitglied des ungarischen Parlaments, Herr Lajos Olah, die stellvertretende Generalsekretärin des kommunalen Ausschusses von Chengdu der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes, Frau Huang Yuanyong, der stellvertretende Direktor der ungarischen Agentur für Exportförderung, Herr Roland Lajtai, der Vorsitzende des Bezirksausschusses von Chengdu-Longquanyi der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes, Herr Sun Bo, der stellvertretende Generaldirektor des Büros für Wissenschaft und Technik in Chengdu bei der der Verwaltung für Angelegenheiten für ausländische Fachkräfte in Chengdu, Herr Chen Xu, der stellvertretende Direktor des Büros für wissenschaftlich-technische Innovationen und neue Wirtschaftsbereiche (IPR Bureau) in Chengdu des Verwaltungsausschusses der TFNA in der Provinz Sichuan, Herr Huang Lei, der Direktor des Büros für Wissenschaft und Technik in Chengdu sowie des Büros für geistiges Eigentum der Abteilung für Hightech-Entwicklung und Industrialisierung in Chengdu, Herr Shen Lin. Ziel des Events war es, mehr Ressourcen für Innovationen zu bündeln, die treibenden Kräfte für das Unternehmertum zu stärken und einen innovativen Kanal zwischen Chengdu und den exzellenten Universitäten, Unternehmen und Institutionen in Ungarn aufzubauen, über den sich hochtalentierte Fachkräfte austauschen und neue Anwendungen entwickelt werden können sowie eine Umgestaltung des Marktumfelds erreicht werden kann.