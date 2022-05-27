Волнующая атмосфера стадиона в вашем доме, благодаря новому телевизору Hisense ULED U7

В 2022 году компания Hisense продолжит свои усилия по совершенствованию технологий отображения и повышению качества телевизоров. Компания Hisense, являющаяся лидером телевизионной отрасли и официальным спонсором Чемпионата мира по футболу ФИФА 2022 года в Катаре (FIFA World Cup Qatar 2022™), выпускает новый телевизор ULED — U7H, обеспечивающий еще большему числу потребителей возможность наслаждаться просмотром телевизионных передач, в особенности спортивных мероприятий.

Телевизор Hisense ULED с ультрабольшим экраном — ваше окно на стадион

По данным компании Mordor Intelligence, в период с 2021 по 2026 гг. на рынке дисплеев с большим экраном, как ожидается, будет зафиксирован совокупный среднегодовой прирост (CAGR) на 6,6 %. Это свидетельствует об ожидаемом росте спроса на рынке телевизоров с большим экраном со стороны потребителей.

Фактически, с момента выпуска телевизоров ULED компания Hisense занимает ведущие позиции на рынке телевизоров с большим экраном, удовлетворяя потребительский спрос и создавая возможности для просмотра передач в условиях, приближенных к стадиону или театру.

По мере приближения Чемпионата мира по футболу ФИФА 2022 года в Катаре (FIFA World Cup Qatar 2022™) все больше потребителей ищут телевизоры с большим экраном, чтобы максимально насладиться просмотром матчей. Модель ULED U7H от компании Hisense представляет собой телевизор с большим экраном, предназначенный для повышения качества и удобства просмотра потребителей. Телевизор Hisense с размером экрана от 55 до 65 дюймов позволяет смотреть матчи с еще большим эффектом погружения, создавая ощущение присутствия на стадионе, не выходя из дома.

Разрешение Ultra 4K для полного погружения в игру

Для создания более совершенной и новой модели телевизора ULED компания Hisense внедрила в систему U7H новейшие в отрасли телевизионные технологии. Например, при обнаружении спортивного сигнала U7H автоматически переключается в спортивный режим для создания эффекта присутствия на стадионе, учитывая как изображение, так и звук. Собственная частота обновления 120 Гц и спортивный режим удаляют «помехи» с помощью динамического алгоритма, разработанного для движущихся объектов. Кроме того, благодаря таким технологиям, как Quantum Dot Technology, HDR 10+ Adaptive, Full Array Local Dimming, 600+ nit Peaking Brightness, VIDAA U6 SMART OS, Dolby Vision·Atoms, Game Mode Pro, телевизор создает кристально чистое изображение спортивных сцен, чтобы потребители могли наслаждаться динамическими сценами на большом экране.

Десятилетия технологических экспериментов привели к повышению ожиданий и стандартов компании Hisense в отношении телевизоров ULED. Будучи первопроходцем в этой области, телевизор Hisense ULED U7H идеально подходит для потребителей, которые ищут превосходные возможности для просмотра трансляций в домашних условиях. Телевизор Hisense U7H скоро появится на европейском рынке. Если вы желаете повысить качество просмотра трансляций и насладиться лучшими моментами Чемпионата мира по футболу ФИФА, найдите телевизор Hisense U7H на веб-сайте компании Hisense или в местных магазинах. Этот позволит вам смотреть динамичные фильмы, не выходя из дома.

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SOURCE Hisense