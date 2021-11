Volocopter effectue le premier vol d'essai d'un taxi aérien public avec équipage en Corée du Sud

Florian Reuter, PDG de Volocopter, a déclaré : « Grâce à la feuille de route complète du MOLIT sur l'UAM, la Corée du Sud est bien placée pour atteindre l'objectif de commercialisation de l'UAM d'ici 2025. Nous sommes extrêmement honorés de réaliser aujourd'hui le premier vol d'essai eVTOL public avec équipage du pays et de prouver une fois de plus que l'avenir des taxis aériens est ici et maintenant avec l'avion de Volocopter. En tant que pionniers de l'industrie de l'UAM, nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec nos amis et partenaires des agences gouvernementales et du secteur privé pour faire de l'UAM une réalité en Corée du Sud. »

L'ambassadeur d'Allemagne en Corée du Sud, Michael Reiffenstuel, a déclaré : « La Corée du Sud et l'Allemagne entretiennent des relations étroites depuis plus d'un siècle. Nous sommes liés par l'expérience commune d'une nation divisée et par des liens solides en matière de commerce, d'éducation et de technologie. Nous nous félicitons vivement de l'approfondissement de la coopération dans de nouveaux secteurs tels que la numérisation, le commerce électronique et la mobilité aérienne urbaine. »

Séoul est la deuxième ville d'Asie où Volocopter a effectué un vol d'essai après le premier essai en vol public réussi au-dessus de la zone Marina Bay de Singapour en 2019 .

Volocopter est en tête du peloton dans le secteur de l'UAM avec une famille d'appareils pouvant transporter des passagers (le VoloCity et le VoloConnect ) des marchandises (le VoloDrone ). C'est la seule société eVTOL qui a obtenu les agréments de conception et d'organisation de la production de l'Agence de sécurité aérienne de l'Union européenne.

Volocopter devrait effectuer un vol d'essai public à l'aéroport d'Incheon le 16 novembre (si la météo le permet) pendant la K-UAM Confex 2021 .

À propos de Volocopter

Volocopter construit la première entreprise de mobilité aérienne urbaine durable et évolutive au monde pour apporter des services de taxi aérien abordables pour les biens et les personnes dans les mégapoles du monde entier. Volocopter dirige et coopère avec des partenaires dans les domaines de l'infrastructure, des opérations et de la gestion du trafic aérien afin de construire l'écosystème nécessaire pour « donner vie à la mobilité aérienne urbaine. » Volocopter compte 400 employés dans ses bureaux de Bruchsal, Munich et Singapour. L'entreprise a levé un total de €322 millions en capitaux propres auprès d'investisseurs tels que Daimler, Geely, DB Schenker, BlackRock et Intel Capital, entre autres. www.volocopter.com

