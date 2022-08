Volta às aulas: confira 5 dicas para dar adeus aos indesejáveis cravos e espinhas

Por que aparecem cravos e espinhas? Qual a rotina de skincare é preciso ter para impedir a acne? Aprenda como cuidar da pele e evitar que aquele cravo ou espinha apareça bem na hora errada

SÃO PAULO, 17 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Agosto chegou, e o volta às aulas também! Depois de um período de descanso e relax, no qual muitas pessoas acabam tirando férias até do skincare, chega a hora de voltar para a rotina. E, nesse momento, vale conferir algumas dicas de cuidados faciais e produtos essenciais para o retorno ser em grande estilo: com a pele livre de cravos e espinha!

Por que aparecem cravos e espinhas?

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, os cravos e espinhas podem aparecer devido a inflamação ou infecção das glândulas sebáceas ¹. Por isso, todo cuidado com a pele é necessário para evitar as indesejáveis acne na adolescência.

Pode espremer cravos e espinhas?

Nunca! Espremer um cravo ou espinha com as próprias mãos pode causar uma lesão e até infeccionar, devido às bactérias que apresentam nas mãos4. Procure sempre a ajuda de um médico dermatologista para efetuar o procedimento correto por meio de uma limpeza de pele.

A oleosidade pode causar cravos e espinhas?

A pele oleosa tem tendência a ter mais cravos e espinhas², segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Isso acontece porque a oleosidade em excesso aumenta a chance de o corpo desenvolver inflamações.

Como cuidar da pele oleosa?

A pele oleosa necessita de cuidados específicos e é muito importante manter sempre a higiene da pele em dia. Utilizar produtos específicos para esse tipo de pele e manter sempre uma frequência diária do uso desses produtos fazem toda diferença.

Quais produtos posso utilizar tendo a pele oleosa e acneica?

Uma ótima aliada para iniciar o mês de agosto sem acne é a linha Dermotivin Benzac Oil Control que conta com produtos específicos para o cuidado da pele oleosa a acneica, como: Dermotivin Benzac Oil Control Sabonete Líquido, Dermotivin Benzac Oil Control Hidratante Matificante e um gel de tratamento antiacne 5% e 10%.

Dermotivin Benzac Oil Control Sabonete Líquido é indicado para pele oleosa a acneica, pois controla a oleosidade e deixa a pele limpa e matificada. Sua fórmula proporciona efeito adstringente e ação refrescante, deixando uma sensação de frescor na pele.

Já Dermotivin Benzac Oil Control Hidratante Matificante , promove hidratação por até 24 horas*, auxilia na redução e controle do brilho por 12 horas**, tem efeito primer e conta com ação calmante. Sua composição proporciona efeito mate, auxiliando na redução dos poros.

Dermotivin Benzac gel de tratamento antiacne 5% e 10% agem por meio de um mecanismo triplo de ação: antibacteriana, eliminando a bactéria causadora da acne; anti-inflamatória, reduzindo as espinhas; e comedolítica³, desobstruindo os poros e reduzindo cravos.

Agora é só manter a rotina de cuidados faciais em dia para sempre ter uma pele saudável e aproveitar todos os dias letivos. Antes de utilizar qualquer produto é fundamental consultar um dermatologista.

DERMOTIVIN BENZAC 5% (peróxido de benzoíla) é indicado para o tratamento da acne. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. DERMOTIVIN® 5% É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA (Rotulagem). MEDICAMENTO NOTIFICADO conforme RDC n° 576/2021.

DERMOTIVIN BENZAC 10% (peróxido de benzoíla) é indicado para o tratamento da acne. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. DERMOTIVIN® 10% É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA (Rotulagem). MEDICAMENTO NOTIFICADO conforme RDC n° 576/2021.

*Estudo clínico realizado com 27 participantes.

**Avaliação feita com 29 usuários imediatamente (30 minutos), 2, 4, 6, 8, 10 e 12 horas após a aplicação do produto e 28 dias após o uso do produto.

