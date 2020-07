Volte ao trabalho com segurança com a nova sala de reunião touchless, viabilizada pelo carregador sem fio inteligente Chargifi

Um exemplo é a integração do Chargifi for Rooms com a Envoy, uma provedora de plataforma de local de trabalho focada em criar ferramentas que tornam o local de trabalho mais seguro, sem sacrificar uma grande experiência ou adoção de produto. Os empregados que retornam ao trabalho podem encontrar e reservar salas desocupadas e seguras, quando um círculo de luz verde significa que elas estão desocupadas e disponíveis para uso. Uma vez que estejam na sala de reunião, o empregado pode simplesmente colocar seu smartphone em um ponto de carregamento sem fio para fazer o check-in na sala ou reservar o espaço. Essa ação lança simultaneamente uma videoconferência pré-marcada, para iniciar uma reunião de forma rápida e eficiente. Para os planejadores de espaço, dados valiosos sobre o uso e ocupação da sala são capturados, o que ajuda a liberar espaços não utilizados para aumentar a disponibilidade.

"A Chargifi eleva a experiência de reserva de sala de reunião para um novo patamar, por conectar check-in e carregamento sem fio touchless. Isso nos ajuda a criar experiências touchless seguras para nossos clientes e seus empregados, conforme eles planejam o retorno ao trabalho. A integração também captura dados de uso e ocupação de espaço para equipes de trabalho, sem ter de adicionar outro dispositivo à infraestrutura", disse o diretor de Local de Trabalho e Tecnologia da Envoy, Matt Harris, sobre o valor da solução conjunta para os empregados e o planejador de espaço.

A pandemia global trouxe novos desafios para planejadores de espaço e acelerou muitas tendências que já estavam ganhando tração, tais como mobilidade, trabalho flexível e como espaços podem ser usados com maior perfeição e menor fricção. Agora, a ênfase está em reduzir pontos de toques físicos e assegurar comunicação clara com os empregados sobre quando os espaços estão disponíveis e seguros para uso.

"As reuniões precisam ser seguras, touchless e mais produtivas do que nunca antes. Menor capacidade da sala devido ao distanciamento social irá aumentar a demanda e dados confiáveis de ocupação para check-in automático touchless são essenciais para aumentar a disponibilidade de salas desocupadas e seguras. As empresas que empregam a tecnologia touchless mostram a seu pessoal que tomaram as medidas apropriadas para fornecer ótimos espaços sem comprometer a segurança", declarou o presidente-executivo da Chargifi, Dan Bladen.

O Chargifi for Rooms já está disponível hoje e é uma solução de sala de reunião completa, quando integrada com seu software favorito de agendamento e videoconferência. O Chargifi LightRing estará disponível no terceiro trimestre de 2020.

A Chargifi e a Envoy irão promover um webinar sobre "Como habilitar a experiência de reunião touchless segura contra a COVID" (" How to enable a COVID-Safe touchless meeting experience ") em 6 de agosto (quinta-feira), para discutir as dificuldades encontradas pelos planejadores de espaço e como essa solução única pode ajudar os empregados a criar salas de reunião mais seguras e mais eficientes. Inscreva-se para o webinar em chargifi.com.

Sobre a Chargifi

O futuro no trabalho é de experiências touchless e de padrões de trabalho dinâmicos. As experiências precisam ser seguras e as necessidades de trabalho devem ser flexíveis. Onde as pessoas vão, a energia vai atrás.

A Chargifi habilita a escalada da energia sem fio inteligente e conveniente para o local de trabalho corporativo de hoje, o que vai muito além de simplesmente carregar seu dispositivo móvel. Nossa solução habilita experiências touchless seguras em espaços, ao mesmo tempo que fornece a energia de forma conveniente.

A analítica do uso de espaço da Chargifi ajuda os planejadores de espaço a obter mais de seus espaços por ajudá-los a entender comportamentos. Isso informa padrões de trabalho e agendamentos de limpeza, de forma que você possa garantir aos empregados segurança e bem-estar no trabalho. Cada ponto de toque mostra os usuários interagindo com espaços, o que, por sua vez, aciona a experiência do local de trabalho e a eficiência em otimizar os caros bens imóveis.

