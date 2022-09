Volvo CE une fuerzas con BRIO para potenciar la imaginación de los pequeños ingenieros

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) y BRIO AB, una marca conocida por muchas familias con niños, han sumado esfuerzos para alumbrar una nueva gama de juguetes de madera que harán las delicias de los pequeños aprendices de ingeniero. Además, es la primera vez que la marca de juguetes colabora con uno de los grandes nombres de la maquinaria de construcción.

GOTHENBURG, Sweden, 5 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Los nuevos productos BRIO Builder incluyen un sistema de construcción con una cargadora de ruedas, un dúmper y una excavadora, diseñados en estrecha colaboración con Volvo CE para reproducir con fidelidad sus versiones reales, todos con el característico color amarillo de Volvo CE.

Esta ilusionante colaboración está llamada a despertar la imaginación de los pequeños ingenieros, a partir de tres años, unas edades en que las enormes máquinas de construcción suelen generar una irresistible fascinación

Arvid Rinaldo, responsable de colaboraciones de marca de Volvo CE, explica: "Estamos muy ilusionados ante esta alianza con BRIO. Es la primera vez que estas dos marcas escandinavas colaboran, pero hemos forjado un vínculo muy sólido, gracias a una serie de valores compartidos, como la calidad, la seguridad, la pasión por el buen diseño y el compromiso medioambiental. Gracias a la estrecha relación entre los equipos de las dos marcas, los modelos creados por BRIO reflejan a la perfección la identidad de marca de Volvo CE.

Las máquinas de construcción suelen fascinar a los niños por su espectacular tamaño, sus llamativos colores y porque hacen cosas fuera de lo común, como excavar agujeros, elevar objetos, transportar cargas pesadas o construir muchas de las cosas que nos rodean. Arvid añade: "Siempre buscamos nuevas formas de fomentar y estimular la ingeniería en los niños más pequeños y con estos kits de construcción de BRIO les ofrecemos una forma divertida de explorar el mundo del trabajo, practicar la coordinación ojo-mano y cultivar la pasión por el diseño y la construcción. Con esta iniciativa, ayudamos a nuestros pequeños a descubrir el fascinante mundo de la construcción a través del juego."

Fabricados con madera de abedul con certificación FSC y piezas de plástico de alta calidad, y con prácticas herramientas incluidas, la cargadora de ruedas, el dúmper y la excavadora Volvo CE están especialmente pensados para las manos de los más pequeños. Con un elegante diseño, son también unos artículos perfectos para pasar de generación en generación, gracias a unos materiales de alta calidad y a una resistente estructura.

Las máquinas cuentan con funciones mecánicas como la descarga, la elevación y el acarreo extremadamente realistas, por lo que son perfectas para el juego libre. Y como la seguridad es uno de los valores fundamentales de Volvo CE, cada máquina incorpora en la parte superior una luz de advertencia naranja con pila, igual que las del sistema On Board Weighing de la marca.

"Con los juguetes de Builder, las posibilidades de juego son infinitas", comenta Dan Nordlund, diseñador de producto de BRIO Builder. "Y con estos nuevos vehículos de la marca Volvo, el juego de construcción entra en un nuevo nivel de diversión. Ahora los niños pueden construir sus enormes máquinas, usarlas en una obra inspirada en la vida real y después reinventarlas y rediseñarlas al dictado de su imaginación."

Los juguetes de BRIO Builder estarán disponibles a partir de otoño de 2022. En el marco de la alianza con BRIO, se incluirá una BRIO Builder Station en el Volvo Museum de Eskilstuna y, también allí, se expondrá una réplica de madera en tamaño real de una cargadora de ruedas mientras no se utilice en otros eventos.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=lQB0O7L1bV4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1891106/Volvo_BRIO_Partners.jpg

