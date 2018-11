Volvo Trucks anuncia fornecimento de solução de transporte autônomo à Brønnøy Kalk AS

GOTHENBURG, Suécia, 20 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Volvo Trucks acaba de assinar um acordo histórico com a Brønnøy Kalk AS, na Noruega, para fornecer uma solução comercial autônoma de transporte. Caminhões autônomos Volvo vão transportar calcário de uma mina a céu aberto até um porto nas proximidades.

Para visualizar o Comunicado à Imprensa Multimídia, favor clicar em: https://www.multivu.com/players/uk/8449551-volvo-trucks-autonomous-transport-solution/

Volvo Trucks has signed a landmark agreement with Brønnøy Kalk AS to provide its first commercial autonomous transport solution.

A solução para a Brønnøy Kalk AS consiste no transporte de calcário por seis caminhões Volvo FH autônomos em um trecho de cinco quilômetros. Os veículos vão transitar por meio de túneis entre a própria mina e o triturador. Testes foram realizados com sucesso e continuarão ao longo de 2018 para que a solução esteja totalmente operacional até o fim de 2019.

O contrato segue projetos bem-sucedidos recentes de automação, que envolvem mineração, colheita de cana-de-açúcar e coleta de lixo. Mesmo assim, esta solução comercial representa um passo importante para a Volvo Trucks. Em vez de comprar caminhões autônomos a Brønnøy Kalk está adquirindo uma solução para o transporte de calcário entre dois pontos.

"Este é um passo importante para nós", ressalta Raymond Langfjord, diretor administrativo da mina. "A concorrência no setor é dura. Buscamos sempre aumentar nossa eficiência e produtividade e temos uma visão clara do aproveitamento de novas oportunidades em tecnologia e soluções digitais. Procuramos um parceiro confiável e inovador que compartilhe nosso foco em sustentabilidade e segurança. Com os autônomos, nossa competitividade aumentará muito".

"Temos orgulho de apresentar uma solução autônoma que resolverá os desafios de nossos clientes em segurança, confiança e rentabilidade", afirma Claes Nilsson, Presidente da Volvo Trucks. As necessidades globais de transporte estão mudando continuamente em um ritmo muito rápido. A indústria está exigindo soluções novas e avançadas para permanecer na dianteira. Nosso objetivo é liderar o desenvolvimento de produtos e serviços para responder a essas demandas", continua Claes Nilsson.

"É emocionante chegar a este ponto em que apresentamos soluções autônomas", celebra Sasko Cuklev, diretor de soluções autônomas da Volvo Trucks. Trabalhando em área confinada, num caminho predeterminado, saberemos como aproveitar ao máximo a solução e adaptá-la às necessidades específicas do cliente. Trata-se de colaboração para desenvolver novas soluções, proporcionando mais flexibilidade e eficiência, bem como o aumento da produtividade."

Segundo o acordo, o cliente contrata um serviço de transporte e paga por tonelada entregue.

Dados: solução comercial autônoma da Volvo Trucks

O acordo inclui uma solução autônoma de ponto a ponto para transportar calcário na Brønnøy Kalk em Velfjord, Noruega.

Os parceiros são a Brønnøy Kalk AS e a Volvo Trucks.

Os caminhões Volvo FH autônomos são gerenciados pelo operador de uma carregadeira de rodas.

O percurso inclui o transporte nos dois túneis da mina e em áreas externas.

LINK para imagens em alta resolução: https://bit.ly/2JXwMyu

LINK para o filme (conteúdo em inglês): https://youtu.be/m4wLPfOz-c4

Há imagens e filmes para imprensa disponíveis na galeria de imagens e filmes da Volvo Trucks, no endereço http://images.volvotrucks.com

A Volvo Trucks oferece soluções de transporte completas para clientes profissionais e exigentes, com uma grande variedade de caminhões médios e pesados. O suporte ao cliente é feito por uma rede global de 2.100 concessionárias e oficinas em mais de 130 países. Os caminhões da Volvo são montados em 16 países de todo o mundo. Em 2017, mais de 112.000 caminhões da Volvo foram entregues em todo o mundo. A Volvo Trucks faz parte do Grupo Volvo, um dos fabricantes líderes de caminhões, ônibus, equipamentos de construção e sistemas de propulsão para aplicações nos setores náutico e industrial. O Grupo também fornece soluções para financiamento e manutenção. O trabalho da Volvo Trucks se fundamenta nos valores fundamentais de qualidade, segurança e respeito ao meio ambiente.

Mais informações

Marco Greiffo

Assessor de Imprensa – Grupo Volvo América Latina

Tel: +55 41 3317-7830 / 3317-8736 – e-mail: marco.greiffo@volvo.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/787005/Volvo_Trucks_Bronnoy_Kalk.jpg

FONTE Volvo Trucks

SOURCE Volvo Trucks