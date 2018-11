Volvo Trucks dostarcza autonomiczne rozwiązanie transportowe firmie Brønnøy Kalk AS

GOTHENBURG, Szwecja, November 20, 2018 /PRNewswire/ --

Firma Volvo Trucks podpisała właśnie przełomowe porozumienie z przedsiębiorstwem Brønnøy Kalk AS w Norwegii. Dostarczy mu pierwsze komercyjne autonomiczne rozwiązanie do transportu wapienia z kopalni odkrywkowej do pobliskiego portu.