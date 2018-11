Volvo Trucks fornisce a Brønnøy Kalk AS soluzioni di trasporto a guida autonoma

Per vedere la multimedia news release clicca qui: https://www.multivu.com/players/uk/8449551-volvo-trucks-autonomous-transport-solution/

La soluzione proposta a Brønnøy Kalk AS prevede il trasporto di calcare da parte di sei veicoli Volvo FH a guida autonoma su un tratto di cinque chilometri attraverso le gallerie che collegano la miniera al frantoio. I test di questa soluzione hanno avuto esito positivo e proseguiranno per tutto il 2018, fino al raggiungimento della completa operatività entro la fine del 2019.

L'accordo segue ai recenti progetti di automazione di grande successo che riguardano il settore minerario, la raccolta della canna da zucchero e la raccolta dei rifiuti. Eppure questa soluzione commerciale rappresenta per Volvo Trucks un'entusiasmante prima esperienza. Infatti, Brønnøy Kalk non acquista i veicoli a guida autonoma, ma una soluzione appositamente creata per il trasporto del calcare tra i due hub.

"Questo rappresenta per noi un passo importante", afferma Raymond Langfjord, Managing Director della miniera. "La concorrenza nel settore è agguerrita. Ecco perché cerchiamo di aumentare continuamente i nostri livelli di efficienza e produttività a lungo termine e abbiamo una visione chiara di come utilizzare le nuove opportunità offerte dalla tecnologia e dalle soluzioni digitali. Desideravamo un partner affidabile e innovativo, che condividesse la nostra attenzione alla sostenibilità e alla sicurezza.

L'autonomia aumenterà in modo significativo la nostra competitività in un mercato globale complesso".

"Siamo orgogliosi di poter presentare una soluzione a guida autonoma che consentirà ai nostri clienti di superare le sfide legate a sicurezza, affidabilità e redditività", afferma Claes Nilsson, Presidente di Volvo Trucks. Le esigenze dei trasporti globali cambiano continuamente e a ritmo sostenuto e il settore necessita di soluzioni nuove e avanzate per poter stare al passo. Il nostro obiettivo è essere leader nello sviluppo di prodotti e servizi in grado di rispondere a tali esigenze", continua Claes Nilsson.

"È emozionante aver finalmente raggiunto il momento dell'introduzione delle soluzioni a guida autonoma", afferma Sasko Cuklev, Director Autonomous Solutions presso Volvo Trucks. "Lavorando in un'area limitata su un percorso prestabilito, possiamo scoprire come ottenere il meglio dalla soluzione e modificarla in base alle esigenze specifiche dei clienti. Dobbiamo collaborare per sviluppare nuove soluzioni, offrendo non solo più flessibilità ed efficienza, ma anche una maggiore produttività".

In base all'accordo, il cliente acquista un servizio di trasporto completo e paga per tonnellata consegnata.

L'accordo include una soluzione a guida autonoma hub-to-hub per il trasporto di calcare dalla miniera di Brønnøy Kalk, a Velfjord, in Norvegia.

I partner sono Brønnøy Kalk AS e Volvo Trucks.

I Volvo FH a guida autonoma vengono gestiti dall'operatore di una pala gommata.

Il percorso include tratti sia in galleria che all'aperto.

20 novembre 2018

Volvo Trucks offre soluzioni di trasporto complete per clienti professionali ed esigenti, con una gamma completa di veicoli per carichi medi e pesanti. L'assistenza clienti è garantita da una rete globale di 2.100 concessionarie e officine in oltre 130 paesi. I veicoli Volvo vengono assemblati in 16 paesi in tutto il mondo. Nel 2017, in tutto il mondo sono stati consegnati più di 112.000 veicoli Volvo. Volvo Trucks fa parte del Gruppo Volvo, uno dei maggiori produttori mondiali di camion, autobus, macchinari per i cantieri e motori marittimi e industriali. Il gruppo Volvo fornisce inoltre soluzioni per servizi finanziari e di assistenza. Il lavoro di Volvo Trucks´ si basa sui valori fondamentali Volvo Trucks di qualità, sicurezza e rispetto per l'ambiente.

Per ulteriori informazioni, contattare: Samantha Sassi, Volvo Truck Corporation - Sede Italiana Tel. +39-035-889325, E-mail: samantha.sassi@volvo.com



