Volvo Trucks leverer autonom transportløsning til Brønnøy Kalk AS

Løsningen for Brønnøy Kalk AS består av seks førerløse Volvo FH16-lastebiler som skal transportere kalkstein en fem kilometer lang strekning gjennom tunneler mellom selve gruven og knuseverket. Løsningen har vært gjennom vellykkede tester, og testene vil fortsette gjennom 2018 før løsningen tas i drift innen utgangen av 2019.

Avtalen kommer i kjølvannet av nylige vellykkede automatiseringsprosjekter innenfor blant annet gruvedrift, innhøsting av sukkerrør og avfallsinnsamling. Denne kommersielle løsningen er likevel en spennende ny erfaring for Volvo Trucks. I stedet for å kjøpe autonome lastebiler kjøper Brønnøy Kalk en hel transportløsning til frakt av kalkstein mellom de to terminalene.

«Dette er et viktig skritt for oss», sier daglig leder ved gruven, Raymond Langfjord. «Konkurransen i bransjen er tøff. Vi jobber hele tiden med å øke effektiviteten og produktiviteten på lang sikt, og vi har en klar visjon om å utnytte nye muligheter innenfor teknologi og digitale løsninger. Vi var på jakt etter en pålitelig og innovativ samarbeidspartner som er like opptatt av bærekraft og sikkerhet som oss.

Ved å ta i bruk en autonom løsning styrker vi konkurranseevnen vår i et tøft globalt marked.»

«Vi er stolte over å kunne presentere en autonom løsning som vil dekke kundenes behov når det gjelder sikkerhet, pålitelighet og lønnsomhet», sier Claes Nilsson, administrerende direktør i Volvo Trucks. De globale transportbehovene er i stadig endring, og bransjen krever nye og avanserte løsninger for å ligge i forkant. Vårt mål er å lede utviklingen av produkter og tjenester for å dekke disse behovene», fortsetter Nilsson.

«Det er spennende å ha nådd dette punktet, der vi kan presentere autonome løsninger», sier Sasko Cuklev, direktør for autonome løsninger i Volvo Trucks. «Ved å konsentrere oss om et begrenset område og en forhåndsbestemt rute kan vi finne ut hvordan vi kan utnytte løsningen best mulig og skreddersy den til kundenes spesifikke behov. Dette handler om å samarbeide for å utvikle nye løsninger, noe som gir større fleksibilitet og effektivitet så vel som økt produktivitet.»

Avtalen innebærer at kunden kjøper en komplett transporttjeneste og betaler per leverte tonn.

Fakta: Volvo Trucks' første autonome kommersielle løsning

Avtalen omfatter en autonom terminal-til-terminal-løsning for transport av kalkstein ved Brønnøy Kalk i Velfjord i Norge.

Samarbeidspartnerne er Brønnøy Kalk AS og Volvo Trucks.

De selvkjørende Volvo FH16-lastebilene betjenes utenfra av hjullasteroperatøren.

Ruten inkluderer kjøring både i tunneler og utendørs.

20. november 2018

Volvo Trucks leverer komplette transportløsninger for profesjonelle og krevende kunder, og tilbyr et komplett utvalg av middelstunge til tunge lastebiler. Kundestøtten ivaretas av et globalt nettverk av 2100 forhandlere og verksteder i mer enn 130 land. Volvo-lastebiler monteres i 16 land over hele verden. I 2017 ble det solgt mer enn 112 000 Volvolastebiler på verdensbasis. Volvo Trucks er en del av Volvo Group, en av verdens ledende produsenter av lastebiler, busser, anleggsmaskiner og motorer for maritimt og industrielt bruk. Volvo Group tilbyr også komplette løsninger innen finansielle tjenester. Alt Volvo Trucks gjør, er basert på kjerneverdiene kvalitet, sikkerhet og miljøhensyn.

