Volvo Trucks livre une solution de transport autonome à Brønnøy Kalk AS

La solution pour Brønnøy Kalk AS consiste à faire transporter du calcaire par six véhicules Volvo FH autonomes sur une distance de cinq kilomètres à travers des tunnels entre la mine et le concasseur. Les tests de cette solution ont été réalisés avec succès et se poursuivront tout au long de 2018 pour assurer la pleine capacité opérationnelle d'ici la fin 2019.

L'accord fait suite à de récents projets d'automatisation couronnés de succès dans les domaines de l'exploitation minière, de la récolte de canne à sucre et de la collecte des ordures. Pourtant, cette solution commerciale représente une première sensationnelle pour Volvo Trucks. Plutôt que d'acquérir des camions autonomes, Brønnøy Kalk achète une solution de transport, dédiée plus spécifiquement au transport du calcaire entre les deux plateformes.

« Il s'agit d'une étape importante pour nous », a déclaré Raymond Langfjord, Directeur Général de la mine. « La concurrence est rude dans le secteur. Nous cherchons continuellement à accroître notre efficacité et notre productivité à long terme et nous avons une vision claire pour tirer parti des nouvelles opportunités en matière de solutions technologiques et numériques. Nous recherchions un partenaire fiable et innovant qui partage nos efforts en matière de développement durable et de sécurité.

Le fait de devenir autonome augmentera considérablement notre compétitivité sur un marché mondial difficile. »

« Nous sommes fiers de pouvoir présenter une solution autonome qui répondra aux défis de nos clients à la fois en termes de sécurité, de fiabilité et de rentabilité », a déclaré Claes Nilsson, Président de Volvo Trucks. Les besoins mondiaux en transports évoluent constamment à un rythme effréné et le secteur exige de nouvelles solutions avancées pour rester en tête. Notre objectif est d'être leader du développement des produits et services pour répondre à ces exigences », poursuit Claes Nilsson.

« C'est passionnant d'arriver à ce stade où nous introduisons des solutions autonomes », a déclaré Sasko Cuklev, Directeur des solutions autonomes chez Volvo Trucks. En travaillant dans une zone confinée sur un itinéraire prédéterminé, nous pouvons découvrir comment tirer le meilleur parti de la solution et l'adapter aux besoins spécifiques des clients. Il s'agit de collaborer pour développer de nouvelles solutions, offrir plus de flexibilité et d'efficacité, ainsi qu'une productivité accrue. »

L'accord implique une transaction prévoyant que le client achète un service de transport total et paye par tonne livrée.

Faits et chiffres : première solution commerciale autonome de Volvo Trucks

L'accord porte sur une solution de transport autonome inter-plateforme de calcaire sur le site de Brønnøy Kalk à Velfjord, en Norvège.

Brønnøy Kalk AS et Volvo Trucks sont partenaires.

Les véhicules Volvo FH autonomes sont gérés par le conducteur d'une chargeuse sur pneus.

L'itinéraire comprend des tunnels et la conduite en extérieur.

