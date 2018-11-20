Volvo Trucks предоставляет автономное транспортное решение для компании Brönnöy Kalk AS

Для просмотра мультимедийного информационного выпуска перейдите по ссылке: https://www.multivu.com/players/uk/8449551-volvo-trucks-autonomous-transport-solution/

Шесть автономных грузовиков Volvo FH будут осуществлять для Brönnöy Kalk AS транспортировку известняка по проходящему через тоннели пятикилометровому маршруту от рудника до дробильного. К настоящему моменту уже были проведены успешные испытания этого решения, которые продолжатся вплоть до конца 2018 года с тем, чтобы решение заработало в полной мере к 2019 году.

Заключенный договор является продолжением недавних успешных проектов по автоматизации, касающихся добычи полезных ископаемых, уборки сахарного тростника и сбора мусора. Однако для Volvo Trucks это первое автономное решение, которое является коммерческим. Вместо покупки автономных грузовиков Brönnöy Kalk приобретает транспортное решение, а именно - перевозку известняка между двумя узловыми точками, где компания ведет свой бизнес.

«Для нас это крайне важный шаг, - отметил управляющий директор рудника Раймонд Лангфьорд. - Конкуренция в отрасли жесткая. Мы стремимся к непрерывному повышению эффективности и производительности в долгосрочной перспективе, и у нас есть четкое видение выгоды от использования новых возможностей в области технологий и цифровых решений. Мы искали надежного и инновационного партнера, который разделяет наше стремление к экологичности и безопасности. Переход на автономные решения даст нам значительные преимущества на конкурентном мировом рынке».

«Мы гордимся тем, что можем представить автономное решение, которое будет отвечать потребностям наших клиентов в отношении безопасности, надежности и рентабельности», - сообщил президент Volvo Trucks Клаэс Нильссон. - Мировые потребности в транспорте постоянно и очень быстро меняются, и для сохранения ведущих позиций в отрасли требуются новые прогрессивные решения. Наша цель - быть лидером в разработке продуктов и услуг, отвечающих этим требованиям», - отметил Клаэс Нильссон.

«Ввод автономных решений в эксплуатацию это замечательное достижение, - продолжил мысль директор подразделения автономных решений компании Volvo Trucks Сашко Цуклев. - Работая в ограниченном пространстве и по заранее определенным маршрутам, мы можем определить, как извлечь максимальную выгоду из решения и адаптировать его под специфические потребности клиента. Нашей задачей является совместная разработка новых решений и обеспечение большей гибкости, эффективности и производительности».

Согласно заключенному договору, клиент приобретает комплексную транспортную услугу и совершает оплату пропорционально массе доставленного груза в тоннах.

Факты: Первое коммерческое автономное решение компании Volvo Trucks

Заключенный договор касается предоставления автономного решения по транспортировке известняка между двумя узлами для компании Brönnöy Kalk в норвежском Велфьорде.

Автономными грузовиками Volvo FH управляет оператор колесного погрузчика.

Маршрут проходит как через тоннели, так и по открытому пространству.

ССЫЛКА на фотографии высокого разрешения https://bit.ly/2JXwMyu

ССЫЛКА на видео https://youtu.be/m4wLPfOz-c4

20 ноября 2018 года.

Иллюстрации и видео для прессы доступны в фото- и видеогалерее компании Volvo Trucks http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks является поставщиком комплексных транспортных решений для профессиональных и требовательных клиентов, предлагая широкий ассортимент средних и тяжелых грузовых автомобилей. Поддержка клиентов осуществляется за счет широкой сети из 2100 сервисных станций и офисов продаж в более чем 130 странах мира. В 16 странах располагаются заводы по сборке грузовиков Volvo. В 2017 году во всем мире было продано более 112 000 грузовиков Volvo. Компания Volvo Trucks является частью группы компаний Volvo, одного из ведущих мировых производителей грузовых автомобилей, автобусов, строительного оборудования, а также систем приводов для промышленного применения и морского транспорта. Группа компаний Volvo также предлагает решения в области финансовых услуг и технического обслуживания. Volvo Trucks осуществляет свою деятельность в соответствии с главными ценностями: качество, безопасность и защита окружающей среды.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к руководителю отдела по связям с общественностью Volvo Trucks в России Олегу Васильченко, телефон +7 (495) 961-10-30, эл. почта oleg.vasilchenko@volvo.com

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/787005/Volvo_Trucks_Bronnoy_Kalk.jpg )



Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8449551-volvo-trucks-autonomous-transport-solution/



SOURCE Volvo Trucks