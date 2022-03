VON GOYA-BOHNEN ZUM ROSENKRANZ: GOYA-CEO BOB UNANUE ÜBERBRINGT BOTSCHAFT DES GLAUBENS, DES GEBETS UND DER HOFFNUNG FÜR DIE UKRAINER IN POLEN

JERSEY CITY, New Jersey, 15. März 2022 /PRNewswire/ -- Ein Anruf und das Angebot eines einzigen Rosenkranzes von Shannon Haase aus San Antonio in Texas verwandelte sich in eine Spende von mehreren Tausend Rosenkränzen aus ihrer Gebetsgemeinschaft in der Hoffnung, dass Goya in der Lage sein würde, den Menschen in der Ukraine das Wunder der Rosenkränze an die Menschen zu überbringen. Bob Unanue antwortete, er und sein Team würden die Rosenkränze persönlich übergeben. In Polen wird ein besonderer Gottesdienst stattfinden, um von diesem unglaublichen Geschenk der Liebe, des Glaubens und der Hoffnung der Menschen in den Vereinigten Staaten zu zeugen.