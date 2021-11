Vontobel adopte Appian RPA

L'architecture de la plateforme Appian permet à Vontobel de compléter le déploiement de la solution d'Appian on-premise avec des fonctionnalités RPA dans le cloud : les bots RPA s'exécutent sur site pour automatiser les tâches et mettre à jour les enregistrements, tandis que la gestion et l'orchestration de ces bots restent dans un cloud local sécurisé. De cette manière, toutes les données sensibles des clients restent sur place et sous le contrôle total de la banque, conformément aux lois du pays très strictes en matière de confidentialité et de protection des données. Avec Appian RPA, Vontobel dispose désormais d'une solution d'automatisation complète pour développer son activité de manière efficace et sécurisée sur une seule plateforme.

La société d'investissement basée à Zurich est spécialisée dans la gestion de patrimoine, la gestion des actifs et les solutions d'investissement. Appian RPA automatise les processus manuels de Vontobel liés à la gestion des actifs d'investissements, des produits bancaires et d'autres flux de travail opérationnels. Les bots contribuent de manière significative à la réduction des temps de traitement et des coûts d'exploitation, tout en améliorant la qualité des données à disposition de la banque. De plus, Appian RPA surveille tous les bots et processus automatisés par le biais d'analyses en temps réel et de tableaux de bord. Vontobel pourra ainsi exercer une meilleure supervision opérationnelle pour la gestion des risques et la conformité réglementaire.

Vontobel peut créer des bots Appian avec un design visuel low-code et les déployer rapidement, avec la garantie qu'aucune donnée commerciale ne part dans le cloud, mais que toutes restent dans l'environnement local de Vontobel. Appian RPA permet en outre une mise en œuvre rapide et facile dans l'architecture informatique existante de Vontobel pour une intégration fluide.

Partie intégrante de la plateforme low-code Appian, Appian RPA permet un déploiement rapide de l'automatisation robotique des processus à l'échelle de l'entreprise pour un faible coût total d'acquisition. Dans le cadre du modèle de licence d'Appian, Vontobel peut construire un nombre illimité de bots de RPA moyennant un prix forfaitaire et les déployer dans des environnements Windows et Linux pour une flexibilité accrue et un meilleur retour sur investissement (ROI).

« C'est pour nous une grande fierté que Vontobel ait choisi Appian RPA pour automatiser ses processus métier cruciaux et continue de nous faire confiance pour l'accompagner dans sa poursuite du changement, a déclaré Dirk Pohla, Vice-président régional d'Appian DACH. Ce projet de Vontobel nous montre que Appian RPA, intégré à la plateforme low-code Appian, peut offrir une valeur significative à une entreprise, avec un impact rapide sur son bénéfice, quel que soit le modèle de déploiement choisi, on-premise ou dans le cloud ».

À propos d'Appian

Appian fournit une plateforme d'automatisation low-code qui accélère la création d'applications métiers à très fort impact. Beaucoup d'entreprises, parmi les plus importantes, utilisent les applications Appian pour améliorer l'expérience client, atteindre l'excellence opérationnelle et simplifier la gestion globale des risques et la conformité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.appian.fr.

À propos de Vontobel

Chez Vontobel , nous construisons activement l'avenir. Nous créons et saisissons les opportunités avec détermination. Nous maîtrisons tout ce que nous faisons - nous ne faisons que ce que nous maîtrisons. C'est ainsi que nous aidons nos clients à progresser. Née en Suisse mais active dans le monde entier, notre société d'investissement est spécialisée dans la gestion de patrimoine, la gestion active des actifs et les solutions de placement. La puissance de la technologie nous permet d'offrir à nos clients une expérience personnalisée de haute qualité et de déployer nos compétences expertes en matière d'investissements sur plusieurs plateformes et écosystèmes. Nous encourageons nos employés à prendre des initiatives et à saisir les opportunités. Nous sommes convaincus en effet que le succès d'un investissement repose en premier lieu sur la capacité à assumer ses responsabilités personnelles. Nous suivons en continu nos performances avec le souci de dépasser les attentes de nos clients. La société Vontobel Holding AG est cotée à la SIX Swiss Exchange. Les liens étroits des familles Vontobel avec l'entreprise garantissent notre indépendance entrepreneuriale. Cette liberté dont nous jouissons nous engage à assumer également notre responsabilité sociale. Au 30 juin 2021, Vontobel détenait au total 303,3 milliards de francs suisses d'actifs clients. Nous disposons de 26 sites répartis sur notre marché national et à travers le monde pour servir nos clients.

