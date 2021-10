Vontobel estende Appian Robotic Process Automation (RPA) a tutta l'azienda

L'architettura della piattaforma Appian permette a Vontobel di aggiungere le funzionalità di Appian RPA in cloud all'implementazione di Appian on-premise della banca: i bot RPA vengono eseguiti on-premise per automatizzare le attività e aggiornare i record, mentre la gestione e l'orchestrazione dei bot rimane in un cloud locale protetto. Come tale, tutti i dati sensibili dei clienti rimangono on-premise e in pieno controllo della società di investimento, soddisfacendo in questo modo le severe leggi sulla privacy e la protezione dei dati della regione. L'aggiunta di Appian RPA fornisce a Vontobel una soluzione di automazione completa, permettendo alla società di far crescere il business in modo efficiente e sicuro su un'unica piattaforma.

La società d'investimento con sede a Zurigo è specializzata in wealth management, nella gestione patrimoniale attiva e nelle soluzioni d'investimento. Appian RPA automatizza i processi manuali di Vontobel per gestire gli asset di investimento, i prodotti bancari e altri worlkflow operativi. I bot contribuiscono in modo significativo alla riduzione dei tempi di processo e dei costi operativi, migliorando anche la qualità dei dati per la banca. Inoltre, Appian RPA monitora tutti i bot e i processi automatizzati con dashboard e analisi in tempo reale, permettendo a Vontobel di avere una migliore supervisione operativa per il controllo del rischio e della conformità normativa.

Vontobel può creare bot Appian con un design visivo low-code e distribuirli rapidamente, sapendo che nessun dato aziendale passa attraverso il cloud, ma rimane nell'ambiente on-premise di Vontobel. Inoltre, Appian RPA permette una implementazione veloce e facile nell'architettura IT esistente di Vontobel, con un'integrazione trasparente.

Come parte della Piattaforma Low-Code Appian, Appian RPA permette la rapida scalabilità dell'automazione dei processi robotici in tutta l'azienda a un basso costo di TCO. Sulla base del modello di licenza di Appian, Vontobel può costruire un numero illimitato di bot Appian RPA per una tariffa fissa e distribuirli su ambienti Windows e Linux per una maggiore flessibilità e un più alto ritorno degli investimenti (ROI).

"Siamo molto orgogliosi che Vontobel abbia scelto Appian RPA per automatizzare i propri processi mission-critical e continui a collaborare con noi nel loro viaggio di trasformazione del business", ha dichiarato Dirk Pohla, Regional Vice President di Appian DACH. "Insieme a Vontobel abbiamo dimostrato che Appian RPA, come parte della Piattaforma Low-Code Appian, può portare un valore significativo e fornire rapidamente un impatto a beneficio di qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalla loro scelta di procedere con un modello di implementazione on-premise o basato sul cloud."

In Vontobel diamo attivamente forma al futuro. Creiamo e perseguiamo le opportunità con determinazione. Padroneggiamo ciò che facciamo - e facciamo solo ciò che padroneggiamo. È così che portiamo avanti i nostri clienti. Come gestore d'investimenti attivo a livello globale e con radici svizzere, siamo specializzati in wealth management, nella gestione attiva del patrimonio e nelle soluzioni d'investimento. Sfruttiamo il potere della tecnologia per offrire un'esperienza individuale e di alta qualità al cliente e per distribuire la nostra conoscenza di investimento su più piattaforme ed ecosistemi. Diamo ai nostri dipendenti gli strumenti per assumersi la responsabilità del loro lavoro e per dare vita alle opportunità. Lo facciamo sulla base della convinzione che gli investimenti di successo inizino con l'assunzione di una responsabilità personale. Esaminiamo continuamente i nostri risultati e ci sforziamo di superare le aspettative dei nostri clienti. Le azioni nominative della Vontobel Holding AG sono quotate alla SIX Swiss Exchange. Lo stretto legame delle famiglie Vontobel con l'azienda garantisce la nostra indipendenza imprenditoriale. Consideriamo la libertà che ne deriva come un obbligo ad assumerci anche la nostra responsabilità sociale. Al 30 giugno 2021 Vontobel deteneva 303,3 miliardi di franchi di patrimonio totale della clientela. In tutto il mondo e nel nostro mercato domestico serviamo i nostri clienti da 26 sedi.

Appian aiuta le organizzazioni a costruire applicazioni e workflow rapidamente, con una piattaforma low-code. Combinando persone, tecnologie e dati in un unico flusso di lavoro, Appian può aiutare le aziende a massimizzare le risorse e migliorare i risultati di business. Molte delle più grandi organizzazioni al mondo utilizzano le applicazioni Appian per migliorare l'esperienza del cliente, raggiungere l'eccellenza operativa e semplificare la gestione del rischio globale e la compliance. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.appian.it

