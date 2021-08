VOOPOO lance DRAG X&S PRO avec commutateur à un bouton pour améliorer l'expérience utilisateur

Afin d'améliorer la commodité de fonctionnement, DRAG X&S PRO utilise une technologie de commutateur à un bouton permettant aux utilisateurs de faire l'expérience de ses performances professionnelles en un instant avec un commutateur à un bouton. Le mode de marche/arrêt traditionnel est conservé, donnant aux utilisateurs la liberté de choisir différents modes. À l'heure actuelle, les cigarettes électroniques sur le marché suivent essentiellement le mode de commutation traditionnel, qui nécessite cinq pressions consécutives du bouton, ce qui, pour les utilisateurs, augmente la complexité de fonctionnement.

« Par le passé, la série DRAG était associée à une vitesse d'allumage des cigarettes électroniques de 0,025 s, soit la plus rapide de l'époque, utilisant un procédé créatif de la résine ainsi que des matériaux de cuir métallique novateurs, tout en continuant d'explorer les plateformes universelles PNP/TPP. Nous croyons que le nouveau DRAG X&S PRO apportera également aux utilisateurs une expérience similaire et rafraîchissante », a déclaré le PDG de VOOPOO, Everest.

Une conception novatrice saisit les sentiments complexes

Le TPP X Pod, nouvellement conçu, associe de manière innovante pod et réservoir. La texture métallique exquise et le matériau PCTG de qualité alimentaire donnent au TPP X Pod la même apparence et la même texture que le réservoir. Il combine la bobine de plateforme TPP la plus puissante et la puce GENE.FAN 3.0, donnant au TPP X Pod les mêmes performances puissantes que Tank.

Les détails de conception s'inspirent de l'esprit de VOOPOO, pour l'expérience utilisateur. Par exemple, la nouvelle disposition des conduits est conçue pour éviter le contact direct avec l'e-liquide, ce qui permet un auto-vapotage plus sensible. L'agencement simple de la structure interne rend le nettoyage quotidien plus pratique ainsi qu'un trou d'air, conçu spécialement pour l'expérience MTL.

À propos de VOOPOO

Créée en 2017, VOOPOO a connu une croissance rapide grâce aux produits DRAG qui, en peu de temps, ont été largement acclamés dans le monde entier. En tant qu'entreprise de haute technologie avec des départements dédiés à la recherche et au développement, à la conception, et à la fabrication et à l'image de marque, VOOPOO dispose de quatre grandes séries de produits : DRAG, VINCI, ARGUS et V. Actuellement, VOOPOO est présente dans plus de 70 pays en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.voopoo.com/, et suivez-nous sur IG, Facebook et TikTok.

Contact pour les médias : [email protected]

Contact commercial : [email protected]

MISE EN GARDE : Ce produit peut être utilisé avec des produits e-liquides contenant de la nicotine. La nicotine est un produit chimique addictif.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1599702/VOOPOO_DRAG_X_S_PRO_The_All_Round_Master.jpg

SOURCE VOOPOO