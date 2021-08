VOOPOO lancia DRAG X&S PRO con un solo tasto per una migliore esperienza utente

Per rendere il funzionamento ancora più pratico, DRAG X&S PRO utilizza una tecnologia a un solo tasto che consente agli utenti di provarne le prestazioni professionali in un istante con una semplice pressione del dito. Conserva anche la tradizionale modalità on/off, offrendo agli utenti la libertà di scegliere tra le due. Al momento, le sigarette elettroniche sul mercato seguono essenzialmente la modalità di accensione tradizionale, che richiede cinque pressioni consecutive del tasto, complicando il funzionamento per gli utenti.

"In passato, la serie DRAG ha introdotto la sigaretta elettronica da 0,025 con l'accensione più rapida disponibile all'epoca, applicando un processo creativo in resina e materiali in pelle metallizzata innovativi, e continuando al contempo a esplorare le piattaforme universali PNP/TPP. Riteniamo che la nuova DRAG X&S PRO rappresenterà una novità di portata simile per gli utenti", ha dichiarato il CEO di VOOPOO, Everest.

Design innovativo, prestazioni potenti

Il TPP X Pod di nuova concezione ottiene una combinazione innovativa di pod e serbatoio. La raffinata struttura in metallo e il materiale PCTG per uso alimentare conferiscono al TPP X Pod lo stesso aspetto e la stessa texture del serbatoio. L'atomizzatore combina la più potente bobina della piattaforma TPP con il chip GENE.FAN 3.0, che conferiscono al TPP X Pod le stesse potenti prestazioni del serbatoio.

Il design riflette appieno l'attenzione di VOOPOO per l'esperienza dell'utente. Ad esempio, la nuova configurazione dell'atomizzatore è progettata per evitare il contatto diretto con il liquido, per un'esperienza di vaping più ricca. La semplice struttura interna facilita la pulizia quotidiana e dispone di un foro per l'aria progettato appositamente per il tiro da guancia (MTL).

Informazioni su VOOPOO

VOOPOO è stata fondata nel 2017 ed è rapidamente cresciuta attraverso i prodotti DRAG, che hanno riscosso un successo globale in un breve periodo di tempo. In qualità di azienda high-tech con attività di ricerca e sviluppo, progettazione, produzione e branding, VOOPOO vanta quattro principali serie di prodotti: DRAG, VINCI, ARGUS e V. Attualmente VOOPOO è presente in oltre 70 Paesi in Nord America, Europa e Asia. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web https://www.voopoo.com/ e seguire i nostri canali IG, Facebook e TikTok.

AVVERTENZA: questo prodotto può essere utilizzato con liquidi per sigarette elettroniche contenenti nicotina. La nicotina è una sostanza chimica che crea dipendenza.

