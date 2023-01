VOOPOO remporte sept prix aux Ecigclick Vape Awards 2022

Un fabricant de cigarettes électroniques de premier plan remporte le prix de la meilleure marque pour la troisième année consécutive

SHENZHEN, Chine, 18 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le 14 décembre, Ecigclick, l'un des plus grands médias mondiaux en ligne faisant autorité en matière de cigarettes électroniques, a révélé les gagnants des Ecigclick Vape Awards 2022 . VOOPOO , une marque de vape de premier plan, a remporté sept prix, cimentant la position dominante de l'entreprise dans l'industrie des e-cigarettes.

Après avoir remporté le prix de la meilleure marque pendant trois années consécutives, cette reconnaissance témoigne de l'innovation et des performances de qualité supérieure de la marque, ainsi que de sa popularité durable auprès de sa clientèle mondiale.

Une gamme de produits diversifiés

En mettant l'accent sur l'expérience de l'utilisateur, VOOPOO a lancé quatre séries de produits : ARGUS, DRAG, VINCI et V. Celles-ci représentent une gamme complète et diversifiée d'e-cigarettes, pour répondre aux besoins des différents utilisateurs.

La première percée de VOOPOO a été la sortie du pod DRAG en 2017, un mod de premier plan depuis de nombreuses années qui conserve une grande réputation au sein de l'industrie. Après cela, VOOPOO a sorti de nombreux mods de vape exceptionnels, comme le DRAG 2 , le DRAG 3 , le récemment sorti DRAG 4 et l' ARGUS GT II , qui a remporté le premier prix dans la catégorie « BEST VAPE MOD » (Meilleur mod de vape) aux Ecigclick Vape Awards, grâce à ses caractéristiques triple protection et à son expérience de vapotage de haute puissance.

Prenez l'exemple du POD VOOPOO ARGUS , qui a remporté le prix « BEST FOR BEGINNERS » (Meilleur pod pour débutants). Il combine les innovations de VOOPOO pour un vapotage optimal de bouche à poumon (MTL). Grâce à l'ingénieuse technologie d'atomisation ITO de VOOPOO, le POD ARGUS vous offre une délicieuse expérience MTL. La puce GENE.AI 1.2 permet une commutation intelligente de l'alimentation entre les différentes cartouches de POD ARGUS. L'entrée d'air à 4 trous élargit le flux d'air, et la chambre tampon du flux d'air assure un goût doux.

Innovation centrée sur l'utilisateur

Parmi les produits sortis par VOOPOO en 2022, de nombreuses innovations révolutionnent notre perception du vapotage et intègrent la sagesse et le travail acharné de l'équipe technique de VOOPOO. VOOPOO a déjà lancé 17 produits en 2022, et il est prévu qu'en décembre, VOOPOO lance deux autres produits.

Dans cette sélection de prix, le pod VOOPOO ARGUS P1 a remporté le deuxième prix du MEILLEUR POD DE VAPE, le VOOPO DORIC le deuxième prix du MEILLEUR STYLO VAPE, le VOOPOO MAAT TANK NEW le deuxième prix du MEILLEUR RÉSERVOIR : SUB OHM et le VOOPOO ITO-X POD le deuxième prix du MEILLEUR RÉSERVOIR : MTL. Ces quatre prix démontrent la force d'innovation de VOOPOO et sa philosophie centrée sur l'utilisateur, mais VOOPOO ne se contente pas de faire du bon travail avec ses produits.

VOOPOO met également l'accent sur la connexion avec ses clients mondiaux par le biais de diverses promotions sur les médias sociaux, telles que le TikTok Creative Challenge 2022 et la campagne Infinity Go , un signe certain de sa popularité croissante auprès de sa base d'utilisateurs mondiale.

Les récompenses obtenues sont la reconnaissance des améliorations et des progrès passés, et VOOPOO, en tant que marque d'e-cigarettes de premier plan qui continue de séduire une légion croissante de fumeurs du monde entier, est bien placée pour connaître une année 2023 très fructueuse.

À propos de VOOPOO

VOOPOO a été créé en 2017 et s'est rapidement élevé grâce aux produits DRAG, qui ont été largement acclamés dans le monde entier en peu de temps. En tant qu'entreprise de haute technologie avec R&D, conception, fabrication et image de marque, VOOPOO propose quatre grandes séries de produits : ARGUS, DRAG, VINCI et V. Actuellement, VOOPOO est présent dans plus de 70 pays en Amérique du Nord, Europe et Asie.

