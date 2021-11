HAMILTON, Bermuda, 19 november 2021 /PRNewswire/ -- De raad van bestuur van Afiniti, Ltd. ("Afiniti") kondigt aan dat de heer Zia Chishti is zijn functie als voorzitter, CEO en directeur van Afiniti met onmiddellijke ingang neerlegt. Het bestuur zal in de komende dagen extra organisatorische aankondigingen doen.

