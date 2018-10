Vor dem Hintergrund wachsender Fremdenfeindlichkeit, Hassreden und politischer Maßnahmen, die religiöse Praktiken einschränken, einigen sich jüdische und muslimische Würdenträger in Europa auf Zusammenarbeit

AMSTERDAM, October 15, 2018 /PRNewswire/ --

Jüdische und muslimische Gemeinden in Europa sähen sich mit zunehmender Fremdenfeindlichkeit, Hassverbrechen und politischen Maßnahmen konfrontiert, die ihre Rechte auf die Ausübung religiöser Praktiken einschränkten, bemerkten am Dienstag Würdenträger dieser Religionsgemeinden im Rahmen der ersten Plenarsitzung des europäischen Muslim-Jewish Leadership Council (MJLC) in Amsterdam.