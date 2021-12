Vorsitzender von Unilumin gibt Spende von 11 Millionen Aktien an Unilumin-Stiftung bekannt

In einem offenen Brief erläuterte Lin Mingfeng die Absicht der Spende. Er erwähnte die harten Erfahrungen seiner Kindheit auf dem Land und führt seinen Erfolg auf die offene Politik in China und die Unterstützung durch seine Kollegen zurück. Er hofft, ländliche Straßen mit Straßenlaternen zu beleuchten, die von Unilumin's führender Position in LED-Beleuchtung und -Anzeige bereitgestellt werden, um so der Gesellschaft etwas zurückzugeben.