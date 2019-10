Vorstand von The Leading Hotels of the World, Ltd. ernennt Shannon Knapp als President und CEO

„Shannon ist eine starke, effektive und werteorientierte Führungspersönlichkeit, die seit ihrem Eintritt im Jahr 2013 eine treibende Kraft für Strategie und Innovation im Unternehmen ist", sagt Andrea Kracht, Chairman im Vorstand von The Leading Hotels of the World und Besitzer des Baur au Lac. „Mit über sechs Jahren in leitenden Positionen bei LHW verfügt Shannon über ein tiefes Verständnis für unser Geschäft. Sie besitzt zudem umfangreiche Erfahrung in der erweiterten Luxusreisebranche. Der Vorstand ist sehr zuversichtlich, dass LHW unter ihrer Leitung auch weiterhin seine Führungsposition im Bereich der unabhängigen Luxus-Hotellerie behaupten wird".

„Ich fühle mich immens geehrt und bin dankbar für die Chance, diese legendäre Einrichtung leiten zu dürfen", erklärt Shannon Knapp, President und CEO von The Leading Hotels of the World. „Das vor mehr als 90 Jahren von Hoteliers für Hoteliers gegründete LHW hat es sich zum Ziel gesetzt, den Erfolg seiner unabhängigen Hotelmitglieder zu fördern und sicherzustellen, dass dieses außergewöhnliche Segment in der Luxushotelwelt immer florieren wird. Ich setze mich mit Leidenschaft und Inspiration für dieses Ziel ein und freue mich darauf, mit den hervorragenden 430 Hotels in unserer Kollektion und den exzellenten LHW-Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, um diese Mission weiterzuführen."

Knapp hat, seit sie als Interims-CEO Führungsverantwortung übernahm, das Unternehmen durch einen erfolgreichen Führungswechsel geleitet und damit begonnen, die Dynamik des Unternehmens in fast allen kritischen Geschäftsbereichen zu beschleunigen. Während dieser Zeit erarbeitete sie auch die strategische Vision und Geschäftsstrategie von LHW für die neue Zukunft des Unternehmens.

In ihrer Funktion als Senior Vice President und Chief Marketing Officer leitete Knapp bahnbrechende marken- und datengetriebene Marketingstrategien, transformierte das Kundenerlebnis und beschleunigte die Markentreue für LHW. Knapp leitete die verschiedenen Marketingabteilungen von LHW und war verantwortlich für die Umgestaltung und den 2018 umgesetzten Relaunch von Leaders Club, dem Leading Hotels-Ökosystem zur Kundenbindung, das von Condé Nast Traveler als „ein Programm, das eine Boutique-Alternative zu den Mega-Hotelketten mit einer Fülle von Vorteilen bietet" gewürdigt wurde.

Sie baute des Weiteren die Organisation für Marketinganalysen und Customer Insights auf, um einen Paradigmenwechsel bei der fundierten Nutzung von Daten für Marketingstrategien voranzutreiben, was zu einer Steigerung der Marketingeffizienz und zu Millionen von Dollar an zusätzlichen Einnahmen führte.

Knapp bringt außerdem einen reichen Schatz an Erfahrung im Luxusreisesegment aus ihren 15 Jahren bei American Express mit ein, wo sie die Möglichkeit hatte, sowohl in den Bereichen Geschäfts- als auch Freizeitreisen zu arbeiten und Luxusreiseprogramme, Partner und Leistungen für Platinum- und Centurion-Statuskunden und Reisekonsortien zu verwalten.

„Shannons solider Background in Marketing und Customer Experience wird uns ermöglichen, LHWs Stärke als Bindeglied zwischen Reisenden, die jenseits des üblichen liegende und wirklich bemerkenswerte Reiseerlebnisse zu schätzen wissen, und den Hoteliers, die diese Erlebnisse kreieren, weiter zu nutzen", sagt Kracht. „Die Ernennung von Shannon wird eine frische Perspektive für unser Geschäft eröffnen und die Rolle von LHW bei der Stärkung des Erfolgs seiner Mitglieder neu definieren".

Mit über 400 Hotels in 80 Ländern ist Leading Hotels of the World eine der größten Luxushotelkollektionen der Welt. Jedes unserer Mitgliederhotels spiegelt das Wesen seiner Destination wider, in der es verwurzelt ist. Durch unterschiedliche Design- und Architekturstile, spezifische kulturelle Erfahrungen und engagierte Mitarbeiter ist unsere Kollektion perfekt für alle Reisenden, die stets auf der Suche nach neuen Entdeckungen sind. Leading Hotels wurde im Jahr 1928 von mehreren einflussreichen und zukunftsweisenden europäischen Hoteliers gegründet und verfolgt seit neun Jahrzehnten das Ziel, außergewöhnliche, authentische Reiseerlebnisse zu ermöglichen.

