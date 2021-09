Vorstellung der Nobu App

Angesichts der Nachfrage nach berührungslosen Gästeerlebnissen bietet die neue Nobu-App den Gästen ein vollständig integriertes Erlebnis - ohne dabei den weltberühmten herzlichen Service der Marke aus den Augen zu verlieren. Zu den Funktionen gehören mobiles Ein- und Auschecken, virtuelle Zimmerschlüssel, ein Überblick über die Reiseroute und die Möglichkeit, auf verschiedenen Plattformen wie WeChat, SMS und WhatsApp in mehreren Sprachen zu chatten. Die Gäste können sich auch per Knopfdruck direkt mit dem Hotelteam in Verbindung setzen, um rund um die Uhr Anfragen zu stellen, z. B. um das Nobu-Restaurant zu bestellen, Sonderwünsche zu äußern oder um Zugang zu exklusiven Vorteilen zu erhalten, von bevorzugten Sitzplätzen im Restaurant bis hin zu maßgeschneiderten lokalen Erlebnissen.

Die App enthält auch einen Abschnitt „Nobu Recommends", der eine mobile Concierge-Bewertung des jeweiligen Hotelziels und Ratschläge für die Buchung lokaler Restaurants bietet. Auf der Plattform „Meet the Team" lernen die Gäste das Führungsteam des von ihnen gewählten Hauses kennen, während „How We Roll" exklusive Markenpartnerschaften vorstellt. Außerdem erhalten die Nutzer als erste Zugang zu privaten Veranstaltungen und Events in Nobu Hotels und Restaurants auf der ganzen Welt.

Trevor Horwell, Chief Executive Officer von Nobu Hospitality, kommentiert: „Die Nobu-App bietet eine wirklich benutzerfreundliche, kontaktlose und vollständig integrierte Reise für Gäste - ein Konzept, das in einer sich ständig verändernden Reiselandschaft noch nie so wichtig war. Wir sind begeistert, dass wir unseren Gästen eine digitale Plattform bieten können, um mit Nobu auf neue und faszinierende Weise zu interagieren."

Tristan Gadsby, CEO und Mitbegründer von Alliants, erklärt: „Alliants freut sich, mit Nobu zusammenzuarbeiten, um seinen Kunden ein digitales Erlebnis zu bieten, das einer der besten Erlebnismarken der Welt würdig ist. Die Fähigkeit, mit den Kunden in Kontakt zu treten und mit ihnen zu kommunizieren, hat sich als entscheidend für den Aufbau von Kundentreue und die Steigerung der Einnahmen erwiesen. Diese Grundlagen waren noch nie so klar wie heute, und wir freuen uns darauf, mit Nobu zusammenzuarbeiten, während sie auf ihrem bisherigen Erfolg aufbauen."

Die volle Funktionalität der App wird derzeit in den Nobu Hotels am Londoner Portman Square, in Palo Alto und Warschau angeboten und wird demnächst auch in Chicago und Miami Beach sowie an anderen Standorten verfügbar sein.

