Vorveranstaltung 100 Tage vor CIIE

SHANGHAI, 2. August 2019 /PRNewswire/ -- Die China International Import Expo (CIIE) beginnt in weniger als 100 Tagen. Am 26. Juli fand in Shanghai als Vorveranstaltung ein Matchmaking für Aussteller und Einkäufer statt. Um die 100 Unternehmen aus den Bereichen Lebensmittel, Landwirtschaft und Healthcare präsentierten ihre Produkte und trafen sich mit potenziellen Einkäufern.

Nach Informationen des Handelsministeriums vom 26. Juli haben mehr als 60 Länder ihre Teilnahme im Länderpavillon der zweiten CIIE zugesagt, die vom 5.-10. November in Shanghai stattfindet.