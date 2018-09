Votação on-line para o segundo ano do prestigiado "Prêmio dos Jovens Talentos da Criação" da JCS International abre hoje

NOVA YORK, 13 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Academia Internacional das Artes e Ciências da Televisão e a JCS International anunciaram hoje que os vídeos participantes da competição para o Prêmio dos Jovens Talentos da Criação 2018 da JCS International (JCS International Young Creatives Award) já estão à disposição online para que o público conheça e vote. A iniciativa lançada no ano passado é desenvolvida para descobrir, reconhecer e promover jovens talentos de todo o mundo e, ao mesmo tempo, criar um diálogo global sobre a paz.

A competição está aberta para participantes globais entre 18 e 29 anos de idade. Os vídeos submetidos este ano sobre o tema Stand Up for Peace! abrange 38 países. A votação on-line, disponível de 12 a 19 de setembro no website da Academia Internacional (https://www.iemmys.tv/youngcreatives.aspx) determinará os finalistas para a competição.

Um painel de alto nível composto de jurados reconhecidos indicará os três vencedores no final de setembro.

"É com muito orgulho que conscientizamos sobre a paz e celebramos o trabalho extraordinário de jovens talentos da criação de todo o mundo", disse Michal Grayevsky, presidente da JCS International. "Incentivamos a todos para que assistam aos vídeos e votem."

Os três vencedores serão anunciados no dia 3 de outubro de 2018 e ganharão uma viagem para Nova York onde receberão o prêmio no Festival de Televisão Mundial do Emmy Internacional no dia 17 de novembro de 2018. Participarão também do evento de Gala do Prêmio Emmy Internacional no dia 19 de novembro.

Para mais informações e para assistir os filmes ganhadores de 2017 acesse https://www.iemmys.tv/youngcreatives.aspx.

Sobre a JCS International

A JCS International, uma empresa Ronald S. Lauder, é uma companhia global de mídia sediada na cidade de Nova York. Fundada em 1979, a JCS foi a pioneira do conceito one-stop shop, oferecendo capabilidades de produção de serviços completos, desde a concepção até a execução, tudo em um só lugar. Por décadas, a JCSI reuniu veículos da mídia de todo o mundo os ajudando a cumprir sua missão. Agora, a JCSI está criando uma nova plataforma de mídia única direcionada a jovens empreendedores, talentos da criação e novas companhias com o objetivo de ajudá-los a realizar seu potencial e sua magnitude.

