Voto Latino Foundation presenta su Consejo de Impacto 2020 con la presidencia conformada por el secretario Julián Castro, Rosario Dawson, Selena Gomez, Wilmer Valderrama, la senadora Catherine Cortez Masto, Zoe Saldana, el secretario Alex Padilla y María Teresa Kumar

WASHINGTON, 15 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Voto Latino Foundation (VLF), la organización de inscripción de votantes latinos más grande y exitosa del país, presentó el Consejo de Impacto de VLF, un grupo nacional que aprovecha la llegada de grandes marcas, celebridades, políticos y personalidades influyentes con cientos de millones de seguidores en redes sociales y provenientes de todas las industrias y sectores para que contribuyan a informar, activar y fortalecer a la comunidad latina a fin de que se inscriban y lleven su voto hasta las urnas a más tardar el Día de las Elecciones, el martes, 3 de noviembre.

A la fecha, Voto Latino Foundation ha recaudado más de $18 millones, máxima suma en su historia, para apoyar la inscripción de votantes en 2020 y los esfuerzos de promoción que han contribuido a la inscripción de más de 300,000 electores, hasta ahora, para los comicios de este año. Como parte de este impulso, el Consejo de Impacto lanzará la campaña "En La Lucha" con anuncios del servicio público (PSA) de alta visibilidad y activaciones en redes sociales con miembros del Consejo que hablarán de la importancia de entender las problemáticas que afectan a la comunidad latina y de votar para efectuar un cambio. La nueva campaña está diseñada para acelerar la meta de la organización: alcanzar los 500,000 registros antes de la elección y movilizar a 2.2 millones de votantes de baja propensión en estados clave.

Las cofundadoras de Voto Latino, María Teresa Kumar y Rosario Dawson, presiden el Consejo de Impacto de VLF, acompañadas de Zoe Saldana, el secretario Julián Castro, Selena Gomez, la senadora Catherine Cortez Masto, Wilmer Valderrama y el secretario Alex Padilla. Entre los miembros a título personal figuran Camila Morrone, Luis Fonsi, Los Tigres Del Norte, el reparto de "Pero Like" de Buzzfeed, el diputado del estado de Arizona Daniel Hernandez, Marc Anthony, Jackie Cruz, Maná, la ex vocera de Colorado Crisanta Duran, el editor de Hispanic Executive Pedro Guerrero, la fundadora de Poder Pac Ingrid Duran, Brandon Hernandez, los fundadores de LAMC fJosh Norek y Tomas Cookman, Jorge Insua, la presidenta de AEM Ivette Rodriguez y la senadora del estado de Nevada Yvanna Cancela, entre otros. Además, el Consejo cuenta con el respaldo de grandes marcas y patrocinadores corporativos como Sony Music, Univision, Bank of America, Major League Baseball, Zumiez, Twitter, Warner Music Group, Steve Madden, Fuse, Universal Music Group, Chispa y más.

"Tenemos un grupo de negocios y líderes latinos tan amplio y diverso, con enorme poder e influencia, cuyos miembros están trabajando activamente para ayudar a Voto Latino a motivar a los votantes más distantes y apáticos, votantes que pueden hacer un mundo de diferencia con su voto en estos comicios. El Consejo de Impacto de VLF está dejando claro a los 32 millones de votantes latinos elegibles que no podemos mantenernos indiferentes durante las elecciones de este año: la totalidad de nuestras comunidades y nuestra vida está dedicada a hacer oír nuestra voz en noviembre", dijo María Teresa Kumar, presidenta cofundadora y CEO de Voto Latino Foundation.

"Es un honor formar parte del Consejo de Impacto de VLF para garantizar que todos los votantes estén listos para llevar su decisión a las urnas en noviembre. La comunidad latina necesita saber que nuestra voz tiene el potencial de hacer la diferencia en noviembre, pero solo si inscribimos y movilizamos a todos y cada uno de los votantes latinos. Tan solo en Nevada, VLF ya cuenta con casi 10,000 nuevos votantes registrados. Esta elección es demasiado importante para aflojar el paso; estoy feliz de sumarme para asegurarnos de que la voz de la comunidad latina se haga oír", dijo Catherine Cortez Masto, senadora por el estado de Nevada.

"Hace 16 años, cuando lanzamos Voto Latino, estaba segura de que se trataba de algo especial. Sigo inspirándome en la energía y la potencia que esta organización capitaliza en colaboración con la comunidad. Estar tan cerca del millón de votantes registrados nos llena de entusiasmo y constituye uno de los logros de vida que más me enorgullecen. El Consejo de Impacto, conformado por tanta gente maravillosa, nos dará la energía adicional y las oportunidades que necesitamos para cruzar la meta", dijo Rosario Dawson.

"En estos tiempos de profunda incertidumbre y lucha, es crucial que sumemos esfuerzos y hagamos todo lo que esté en nuestra mano para fortalecer a los votantes en el ejercicio de sus derechos y lograr que sus voces se hagan oír. Voto Latino Foundation colabora con un grupo diverso a través de su Consejo de Impacto a fin de ampliar y seguir escalando sus programas de inscripción de votantes en línea en medio de la pandemia mundial. Me enorgullece ser parte de esta ola decisiva por parte del electorado y espero que más personas se sumen a esta importante misión", dijo el secretario Julián Castro.

Más información sobre el Consejo de Impacto de VLF, la lista completa de miembros y cómo sumarse en https://votolatino.org/impactcouncil/.

Voto Latino es una organización política de base que dedica a formar y a fortalecer a una nueva generación de votantes latinos, y también a crear una democracia más sólida e incluyente. A través de innovadoras campañas digitales, programas de relevancia cultural y voces auténticas, convocamos a la comunidad latina para llevarla a la concreción plena de su potencia política.

Contacto:

Danny Turkel, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1172785/Voto_Latino_Logo.jpg

FUENTE Voto Latino

Related Links

www.votolatino.org



SOURCE Voto Latino