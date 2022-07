VOXPROTECT - Die Stimme eines Zeugen ist nicht geschützt

Leider ist heutzutage eines der notwendigen Mittel des Zeugenschutzes, das in allen Nachrichten und Strafverfahren eingesetzt wird, nach wie vor die Veränderung der Stimme durch lineare Effekte, die es auf dem Markt gibt, wie z. B. des „Pitch"-Effekts: eine Veränderung des Tons eines verarbeiteten Signals.

Diese Arbeitsmethoden stammen noch aus der analogen Ära. Einfache Umkehrfunktionen sind heute im Internet verfügbar. Diese Forschung hat Zugriff auf die spektrale Repräsentation eines Signals, das Äquivalent zu einem Fingerabdruck der Stimme, und kehrt alle bestehenden Audioeffekte um.

Diese Methoden sind veraltet und gefährlich geworden und garantieren nicht die Anonymität der Zeugen.

Eine Schutzlücke, die nur wenige offizielle Stellen, insbesondere die Justiz, zu kennen scheinen.

Konkret bedeutet dies, dass die Analyse vor und nach der Tonhöhe die Grundzüge des Signals nicht verändert, wenn wir ein Beispiel für die spektrale Darstellung nehmen .

Es wird keine Veränderung festgestellt. Dies bestätigt die NICHT-PROTECTION der Stimme der Zeugen durch einfache Behandlung der „Tonhöhe" oder andere lineare Effekte.

Ausgehend von dieser Beobachtung, die nicht nur wir anprangern, bietet SWEALINK nach vier Jahren Forschung und Entwicklung mit spezialisierten Forschern und der Unterstützung von RIAM, CNC, BPI und INRIA den einzigen sicheren Schutz für die Stimme von Zeugen, ein Plug-in mit dem Namen VOX PROTECT.

Ein Vergleich zwischen der Originalstimme und der von VOX PROTECT verarbeiteten Stimme zeigt, dass das Signal in der Tat wesentliche Veränderungen erfahren hat, so dass der Zeuge vor einer Stimmerkennung durch Signalanalogie geschützt ist, was seine Unumkehrbarkeit beweist.

VOX PROTECT ist die einzige Software, die durch ihr innovatives Betriebsmodellden Zeugen, den Plug-in-Nutzer und die Software selbst schützt .

