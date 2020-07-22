Возвращение СТАРМУСА: Всемирно известный фестиваль науки и искусства, связанный с именами Стивена Хокинга, Брайана Мэя и Алексея Леонова, состоится в Армении в 2021 году (СТАРМУС VI) и будет посвящён Марсу.

Лучшие умы человечества и рок-звёзды соберутся в Армении, чтобы отметить 50-летие исследований Красной Планеты.

ЕРЕВАН, Армения, 22 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- СТАРМУС, один из всемирно известных фестивалей науки и искусства, состоится в сентябре 2021 года в Ереване (Армения). В фестивале примут участие учёные с мировым именем, представители искусства и космонавты.

СТАРМУС VI будет посвящён Марсу, начиная с советского МАРСА 3 и американского МАРИНЕР 9 и заканчивая миссиями НАСА и амбициозными планами Space X отправить на Марс пилотируемые корабли. 50 лет назад советский МАРС 3 совершил первую в истории мягкую посадку на Красную Планету и отправил на Землю первые фотографии и данные с её поверхности. В том же, 1971 году, американский МАРИНЕР 9 впервые облетел орбиту Марса. После этих грандиозных успехов были реализованы десятки успешных миссий, благодаря которым мы получили множество точнейших фотографий и данных о нашем соседе по Солнечной Системе. Летом 2020 года три космических агентства из разных стран запускают свои миссии, которые достигнут Марса в 2021 году.

Эти события привели к всемирной марсовой лихорадке, поиску данных и исследованиям, и снова подняли давний вопрос о возможном создании поселений на Марсе. После запуск пробной ОАЭ на этой неделе последует китайская миссия с роверами и вертолётами. Марс стал нашим новым космическим рубежом, и обсуждение Марса стало одним из самых актуальных вопросов человечества.

По сложившейся традиции, на Фестивале будут обсуждаться важные вопросы касательно Марса, также планируется показ фильмов. Среди фильмов, показанных на прошлых Фестивалях СТАРМУС можно отметить «Аполлон-11» и «Время Первых» - фильм, посвящённый легендарному русскому космонавту и члену Консультативного Совета СТАРМУСА Алексею Леонову.

Фестиваль будет проходить под высоким покровительством Президента Республики Армения доктора физико-математических наук Армена Саркисяна, который пригласил СТАРМУС в Армению во время своей речи на открытии пятого выпуска фестиваля в 2019 году в Цюрихе.

С Фестивалем также тесно сотрудничает и поддерживает правительство Республики Армения, в частности, Министерство Образования, Науки, Культуры и Спорта, а также Министерство Высоких Технологий. В рамках Фестиваля будут организованы различные научные, культурные и образовательные мероприятия с участием звёзд мировой науки.

Шестой выпуск Фестиваля СТАРМУС, как и предыдущие, будет неординарным событием с участием учёных, музыкантов и космонавтов мирового класса, которые обсудят важные вопросы, поделятся последними достижениями науки и вдохновят новые поколения будущих учёных и исследователей.

Консультативный Совет СТАРМУСА объявит имена всех спикеров и музыкантов позднее в этом году, однако среди подтверждённых спикеров фигурируют Нобелевские лауреаты Эдвард Мозер и Мишель Майор, член миссии Аполлон-16, побывавший на Луне Чарли Дюк, со-изобретатель технологии редактирования генов CRISPR Эммануэль Шарпентье и «отец Айпода» и основатель компании NEST Тони Фаделл.

Подробности на сайте www.starmus.com.

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О СТАРМУСЕ

С тех пор, как самый первый Homo Sapiens устремил свой взгляд к звёздному небу, человечество не перестаёт поражаться необъятности Космоса. Даже сегодня мы чувствуем себя крохотными перед его непостижимой безграничностью, особенно после того, как научные достижения в физике и астрономии позволили нам составить некоторое представление о гигантских расстояниях, отделяющих нас даже от ближайших наших соседей по Космосу.

Фестиваль СТАРМУС был создан профессором Гариком Исраеляном из Института Астрофизики Канарских островов и доктором Брайаном Мэем, астрофизиком и гитаристом легендарной рок-группы Queen. Фестиваль являет собой комбинацию науки, искусства и музыки, где выступают космонавты, Нобелевские лауреаты и звёзды мировой науки, культуры и искусства.

В рамках Фестиваля была создана Медаль имени Стивена Хокинга за Распространение Научных Знаний, которую основал сам Стивен Хокинг вместе с Алексеем Леоновым и Брайаном Мэем. Медаль присуждается индивидуумам и командам, внёсшим значительный вклад в распространение научных знаний. В прошлом её получали Илон Маск, Жан-Мишель Жарр, Нил деГрасс Тайсон, Брайан Ино, Ханс Циммер и документальный фильм «Страсти по частицам».

Фестиваль СТАРМУС – это площадка для Нобелевских лауреатов, учёных с мировым именем, космонавтов, мыслителей, представителей науки, культуры и искусства, которые щедро делятся своими знаниями, опытом и новейшими научными достижениями, чтобы разрешить важнейшие вопросы современности.

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