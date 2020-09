VP Bank choisit AxiomSL pour répondre aux exigences en matière de reporting règlementaire et de risques pour plusieurs juridictions

Consolidation du reporting bancaire au sein d'une plateforme unique pour les mandats financiers/statistiques, AnaCredit et CRR2/CRR3/Bâle, y compris ICAAP et ILAAP, et mise en place des bases en vue d'une expansion stratégique

LONDRES et Francfort, Allemagne, 16 septembre 2020 /PRNewswire/ -- AxiomSL, fournisseur leader du marché des solutions de reporting en matière de risques et de réglementation, annonce aujourd'hui que VP Bank, l'une des plus grandes banques du Liechtenstein, a choisi son outil de gestion des données ControllerView® comme base pour la conformité aux risques et à la réglementation au Liechtenstein, Luxembourg, à Singapour et en Suisse. Le service souscrit couvre le reporting financier et statistique défini par la CSSF et la FINMA, AnaCredit par la BCE, MAS 610 pour Singapour, ainsi que les exigences CRR2/CRR3 et BCBS, y compris ICAAP et ILAAP pour la FMA.

Cette plateforme performante, entièrement intégrée et axée sur les données, permettra à VP Bank de gérer toute une série de risques et de mandats réglementaires sur un outil unique, avec une transparence totale de tous les processus, depuis la saisie, le calcul, la réconciliation, la validation des données, jusqu'à la soumission finale des rapports. VP Bank utilisera le service de manière stratégique pour poursuivre l'harmonisation des données, rationaliser les processus, améliorer l'automatisation, renforcer les contrôles internes et consolider le reporting sur les risques et la réglementation dans toute la banque.

« Le choix de la solution AxiomSL va accroître la valeur de notre investissement dans la technologie réglementaire, optimiser l'efficacité des process et nous apporter une expertise dans ce domaine, » a déclaré Robert Kilga, responsable de la gestion et du reporting financier du groupe VP Bank. « Avec la plateforme unique d'AxiomSL, nous pouvons saisir les données dans leur format initial à partir de sources multiples, créant ainsi des synergies entre les exigences règlementaires reliées au capital, liquidité et d'autres exigences liées aux fonctions commerciales à l'échelle de la banque » a-t-il poursuivi. « La plateforme AxiomSL offre une transparence totale à travers tous les processus, depuis la saisie de la donnée jusqu'à la production des rapports, ce qui renforce notre confiance dans l'intégrité des données et la fiabilité de nos rapports, tout en nous permettant de répondre aux exigences réglementaires en constante évolution ».

« Nous sommes ravis que VP Bank, une institution aussi respectée, ait rejoint notre communauté de clients dans la région DACH et dans le monde entier, » a déclaré Claudia Thurner, directrice générale pour l'Europe et le Moyen Orient chez AxiomSL. « En ces temps d'incertitude mondiale, il devient de plus en plus difficile de se conformer à un large éventail d'exigences réglementaires et de risques qui varient en fonction des juridictions, avec des besoins en matière de données toujours plus importants et des échéances toujours plus serrées. Les institutions financières ont besoin d'un partenaire technologique fiable qui puisse fournir une couverture mondiale tout en comprenant les subtilités des exigences réglementaires locales et régionales, » a poursuivi Mme Thurner. « Notre expertise industrielle et technique permettra à VP Bank de rationaliser et d'automatiser ses processus, d'évoluer et de s'adapter plus rapidement, et ce en toute confiance face à un environnement en changement constant. Nous nous réjouissons d'une collaboration solide et stratégique avec VP Bank afin de soutenir leur vision et leur croissance ».

Avec la mise en place prochaine de Bâle IV, les institutions financières comme VP Bank sont confrontées à la prochaine génération de besoins en capitaux qui peuvent facilement submerger les systèmes s'ils ne disposent pas de la transparence des données, des méthodologies et des contrôles appropriés pour effectuer des calculs précis pour tous les types de risques. Ces calculs peuvent avoir un impact considérable sur la gestion des portefeuilles des banques et même sur l'ensemble du modèle économique.

Pour relever ces défis, la solution « Capital de Risque » d'AxiomSL intègre un dictionnaire de données flexible, des calculs maintenus à jour, une analyse approfondie des données et des processus, et une traçabilité dynamique des données. En outre, les experts en réglementation d'AxiomSL fournissent à VP Bank un dispositif de gestion du changement très efficace qui leur permet d'intégrer rapidement tous les changements induits par les exigences Bâle IV.

AxiomSL est un leader mondial en matière d'analyse des risques, de gestion des données et de solutions de reporting réglementaire. S'appuyant sur plus de 25 ans d'expérience, AxiomSL combine sa profonde connaissance du secteur et sa plateforme de gestion des données pour fournir des solutions en matière de reporting réglementaire dans les domaines du risque, de liquidité, de capital et de crédit, d'opérations, et de trades et transactions. La plateforme peut être déployée sur site ou sur le Cloud. Sa clientèle se compose de nombreuses institutions financières régionales et mondiales, pour un montant d'actifs total dépassant 43 000 milliards de dollars, et de sociétés de gestion totalisant plus de 11 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le service couvre plus de 110 régulateurs à travers 55 juridictions. AxiomSL est notamment dans le top 20 du classement Chartis RiskTech100® 2020.

Site internet : www.axiomsl.com

La société VP Bank Ltd a été fondée en 1956 et est l'une des plus grandes banques du Liechtenstein avec 979 employés à la mi-2020 (908 en équivalent temps plein). Elle possède des bureaux à Vaduz, Zurich, Luxembourg, Singapour, Hong Kong et Road Town dans les îles Vierges britanniques. VP Bank Group offre des services de gestion d'actifs et de conseil en investissement aux particuliers et aux intermédiaires. Au 30 juin 2020, les actifs sous gestion de VP Bank Group s'élevaient à 45,6 milliards de francs suisses. VP Bank est cotée à la bourse suisse SIX et bénéficie d'une notation « A » de Standard & Poor's.

Site internet : www.vpbank.com

