Vretta, Humber College et le ministère luxembourgeois de l'Éducation reconnus par le Brandon Hall Excellence dans le groupe d'apprentissage

TORONTO, Ontario, 17 septembre 2019 /CNW/ - Vretta ainsi que Humber College et le ministère luxembourgeois de l'Éducation ont une fois de plus été reconnus pour la mise en œuvre et l'impact de leurs projets d'évaluation aux fins d'apprentissage, MathemaTIC et l'OCMT avec deux prix internationaux des Brandon Hall Excellence Awards de 2019.

MathemaTIC développé par Vretta et le ministère luxembourgeois de l'Éducation, en partenariat avec des institutions de recherche socio-économique et d'évaluation de l'éducation, a remporté le prix d'or du meilleur progrès en matière de compétences et perfectionnement des compétences pour le développement de compétences mathématiques essentielles des élèves à travers le Luxembourg. Ce prix marque la deuxième année consécutive que MathemaTIC remporte la médaille d'or des Brandon Hall Excellence Awards. L'année dernière MathemaTIC a remporté le prix d'or du meilleur progrès en matière de contenu personnalisé pour sa mise en œuvre réussie et ses progrès dans l'amélioration et la réduction de l'écart d'équité dans les écoles primaires et secondaires au Luxembourg.

L'OCMT (test de mathématiques des collèges de l'Ontario) élaboré par Vretta en collaboration avec les 24 collèges et 72 conseils scolaires de l'Ontario et dirigé par le Humber College, a remporté le prix d'argent pour le meilleur progrès en matière de contenu personnalisé pour avoir réussi à rehausser le niveau de numératie des élèves des établissements secondaires et postsecondaires du Canada. Il s'agit de la troisième année consécutive que l'OCMT reçoit un prix du Brandon Hall Excellence Award. L'année dernière, l'OCMT a remporté le prix d'or du meilleur progrès en matière de compétences et de perfectionnement des compétences pour avoir réussi à élever le niveau de numératie pour la réussite des étudiants. En 2017, il a remporté le prix d'or du meilleur progrès en matière de contenu personnalisé pour avoir comblé la fracture numérique grâce à des solutions technologiques immersives.

À propos de Brandon Hall

Le Programme de prix d'excellence Brandon Hall Group Excellence Awards Program est le programme de prix le plus prestigieux de l'industrie de l'apprentissage à travers le monde. Souvent appelé les « Academy Awards » ou Oscar dans l'industrie de l'apprentissage, ce prix d'excellence récompense les meilleures organisations qui ont déployé avec succès des programmes, stratégies, modalités, processus, systèmes et outils qui ont obtenu des résultats mesurables.

À propos de Vretta

Vretta est un chef de file primé du domaine des technologies de l'éducation qui brise le moule de l'enseignement et de l'apprentissage grâce à ses ressources engageantes, souples et abordables. Grâce à nos collaborations avec des éducateurs du monde entier, nous remodelons les expériences d'apprentissage des élèves et nous veillons à ce qu'ils acquièrent des compétences significatives qui leur serviront dans leur vie et leur profession.

Jacob Pucar, coordinateur de la commercialisation | Vretta Inc, jacob.pucar@vretta.com, (416) 888-2011 poste 115

Related Links

http://www.vretta.com



SOURCE Vretta Inc.